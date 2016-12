Le WAC plus que jamais sous pression devant le FUS

La 14e et avant dernière journée de la phase aller du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, aura lieu ce week-end avec des rencontres qui ne manqueront pas de retenir le souffle des fans jusqu’au bout. Une journée décisive aussi bien en haut qu’en bas du tableau, puisque le titre de champion d’automne sera mis en jeu entre trois équipes du peleton de tête.

Ainsi, samedi à 15H, tous les regards se tourneront vers le stade Moulay El Hassan de Rabat qui abritera le match choc entre le FUS et le WAC. Occupant la 8e place avec 16 points, les Rbatis chercheront à s’adjuger les points de la partie pour améliorer leur classement. De l’autre côté, cumulant une série de nuls, les coéquipiers de Nakkach tenteront de renouer avec la victoire. C’est un match qui se jouera sur des petits détails. Sachant que la pression sera sur les épaules des joueurs du WAC et notamment leur coach, le Français Sébastien Desabre, sur la selette, en dépit des déclarations du président des Rouges, Said Naciri, qui avait indiqué qu’il n’était pas question de changer d’entraîneur.

A la même heure, le CAK recevra le KAC au stade municipal de Khénifra. Si les locaux peuvent être satisfaits de leur parcours à la mi-saison, les protégés de Youssef Lamrini n’ont plus droit à l’erreur s’ils veulent fuir la zone de relégation. Le KAC reste tout de même une équipe difficile à battre.

A Agadir, le Hassania croisera le fer avec la RSB au stade Adrar à partir de 17h 30. Il s’agit d’un match du milieu du tableau entre deux formations qui privilégient le spectacle, et qui tenteront de l’emporter pour se hisser vers la tête du classement.

Dimanche, en déplacement, le leader affrontera la JSKT au stade municipal de Tadla. Une occasion pour les Doukkalis de poursuivre leur bonhomme de chemin, mais il faut se méfier de la détermination de Hicham El Idrissi et ses poulains qui, mine de rien, parviennent à mettre en difficulté des équipes mieux classées qu’eux.

A 15h, le derby du Nord opposera l’Ittihad de Tanger au Chabab d’Al Hoceima. Une belle occasion pour les protégés de Benchikha de renouer avec la victoire, même si leur adversaire du jour ne s’est jamais présenté comme une proie facile, surtout lors des grands matchs.

A 16h, le sommet des mal lotis opposera le KACM à l’OCK. Les locaux, 14e avec 12 points, à une unité de leur adversaire qui en compte 11, essayeront par tous les moyens de faire oublier à leurs supporters l’humiliante défaite de la dernière journée face à Khénifra par trois buts à zéro. Une tâche difficile pour les coéquipiers de Sekkat qui, à cause d’un passage à vide, affichent un moral très bas. Les Khouribguis, motivés par leur dernière victoire sur le FUS, tenteront d’enregistrer une deuxième victoire d’affilée et de quitter ainsi la zone rouge.

Enfin au stade El Massira de Safi, l’Olympique local recevra le MAT. Revigorés depuis l’arrivée de Benhachem, les Safiotes ne viseront que la victoire, alors que les Tétouanais, battus chez eux lors de la dernière journée, tenteront de ne pas essuyer une nouvelle défaite.





Programme avec arbitres



Samedi

15h00 : CAK-KAC au terrain municipal à Khénifra (Hicham Tiyazi)

15h00 : FUS-WAC au terrain Moulay El Hassan à Rabat (Reddad Daki)

17h30 : HUSA-RSB au Grand stade d’Agadir (Bouchaib Ahrach)



Dimanche

14h00 : JSKT-DHJ au terrain municipal à Kasbat Tadla (Karim Sabry)

15h00 : IRT-CRA au Grand stade de Tanger (Jiyed Jalla)

16h00 : KACM-OCK au Grand stade de Marrakech (Abderrahim Yaacoubi)

18h30 : OCS-MAT au terrain

El Massira à Safi (Hameza El Farzq)