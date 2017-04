Le WAC ne profite pas de sa virée doukkalie

Au stade El Abdi d'El Jadida lors d’un tête-à-tête comptant pour la mise à jour de la 22ème journée de ce bon vieux championnat, le DHJ et le leader le WAC en bons gens du podium pour avoir tiré à blanc, se sont quittés dos à dos. Ce résultat maintient le statuquo en tête du classement et surtout le suspense quant à la lutte au titre au regard de l’autre nul vierge concédé la veille par le dauphin de la compétition (Botola D1), le RCA à Marrakech face à un relégable, le KACM en l’occurrence.

Au classement, les hommes de Houcine Ammouta, forts de leurs 48 points, restent premiers et tiennent à distance, à deux longueurs, leur meilleur ennemi, le Raja et à trois autres leur adversaire du jour. Ce dernier, au cours d’un terne match en guise d’amuse-bouche d’une longue soirée footballistique (Ligue des champions oblige) aura tout de même réussi à tenir la dragée haute au grand Wydad en faisant mieux que se défendre face à un ogre plutôt crispé et loin de l’entrain que l’on lui a connu tout au long des deux tiers de la Botola D1. Non les Doukkalis n’ont pas démérité et les Casablancais, à qui revenait le rôle de faire le jeu au vu de leur virtuel statut de major de promotion, n’ont pas eu, in fine, trop à se reprocher de leur rendement, et ce, malgré un seul point de récolté et la probabilité ratée d’une échappée.

On aura, malgré un semblant de frustration, au cours de ce que l’on qualifierait d’une rencontre au bon nul, apprécié les quelques rares occasions de part et d'autre et la galerie plus rouge que verte, vraisemblablement satisfaite de l’issue de cette confrontation qui aurait pu plier d’un côté comme de l’autre, ne s’en est pas tellement plainte.

La Botola Pro se poursuit dès aujourd’hui avec à 17 heures en prélude, un KAC-MAT bien pathétique pour le club gharbaoui acculé à vaincre pour se dépêtrer de l’habit du cancre patenté de la classe tandis que nos deux concernés seront, à chacun son destin dimanche, à la recherche des points perdus. Le WAC aura fort à faire à Kasbat Tadla face à la JSKT tandis que les Doukkalis ne seront pas à la fête même en leur El Abdi de stade devant les ‘’Calamentis’’ de la RSB avides de revanche après leur cuisante défaite at-home (2-0) face à l’ASFAR.

Mais de cette 24ème journée et quoiqu’amputée de deux rencontres (HUSA-FUS et IRT-KACM) à cause des obligations africaines du FUS et de l’IRT (Coupe de la CAF), on aura tout à loisir d’en reparler. Le duel à distance du triumvirat n’en sera guère atténué à l’image notamment de l’autre sommet des extrêmes le non moins intéressant RCA-OCK et bien sûr comme dit ci-haut, JSKT-WAC et DHJ-RSB.





Programme du vendredi

KAC-MAT

17 heures Terrain Municipal Kénitra (Arryadia)