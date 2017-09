Le WAC entame le championnat par une défaite

Défaite d’entrée pour le champion sortant. Le WAC s’est vu infligé un cinglant revers dans ses bases devant un FUS qui, malgré les départs de certains cadres, n’a rien perdu de son punch.

Pour ce match qui a clôturé la journée inaugurale du championnat Botola Maroc Telecom D1, le Fath s’est montré décisif, profitant des bévues de l’arrière-garde wydadie pour sceller les débats sur le score de 3 à 1. Les Fussistes ont été les premiers à ouvrir la marque par l’entremise d’Ibrahim El Barkaoui (5è) avant que les locaux ne remettent les pendules à l’heure grâce à Amine Attouchi (38è). Sauf que ce n’était que partie remise puisque les partenaires d’Ayoub Skouma, applaudis par le public casablancais, sont revenus à la charge pour doubler la mise et corser l’addition suite aux réalisations respectives de Hicham Laroui (47è) et de Lamine Diakite (62è).

Fortunes diverses donc pour les Casablancais et les Rbatis qui, exempts de l’épreuve de la Coupe du Trône, auront à aborder en cette fin de semaine le tour des quarts de finale des compétitions continentales.

A l’issue de cette confrontation, l’entraîneur du Wydad, Houcine Ammouta, a fait savoir que les nouvelles recrues ont besoin de temps pour s’adapter et apporter le plus que le club attend d’eux, ajoutant que la page de ce match sera tournée afin de se projeter sur le choc contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.

Pour le coach du FUS, Walid Regragui, c’est une victoire amplement méritée, tenant à féliciter ses joueurs pour leur bonne prestation. Notant que cette partie constitue une excellente occasion pour les deux équipes en vue de préparer leurs prochaines sorties africaines.

Dimanche, deux autres rencontres ont été à l’ordre du jour qui ont tenu d’ailleurs toutes leurs promesses. Le MAT qui a accueilli au stade Boubker Ammar l’Olympic de Safi s’est contenté d’une issue de parité dans un match à rebondissements avec deux derniers buts aux ultimes souffles de la rencontre.

Les buts ont été signés Mohamed Tsouli (59è) et Olivier Augustin (89è) pour le MAT, et Hamza Khabba (50è) et Akesse Mathias Kassi (90è) pour l’OCS. Quant au match au sommet ayant mis aux prises l’OCK et le Raja, il s’est achevé sur un score de parité, un partout.

Il y a lieu de rappeler que le bal de cette journée a été ouvert vendredi par les matches des nouveaux promus dont un s’en est tiré à bon compte tandis que l’autre a été doublé à domicile. Le RAC a été ainsi battu par le KACM par 2 à 1 tandis que le RCOZ est parvenu à tenir en échec l’AS FAR (0-0) au complexe Moulay Abdellah à Rabat.

Samedi, premier carton de la saison avec l’IRT qui a atomisé au stade d’Oujda la RSB (3-0), au moment où le CRA a été accroché par le HUSA (1-1), tout comme le DHJ stoppé par le CAK (0-0).