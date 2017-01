Le WAC, dernier club à tenir son AGO

Le WAC, section football, tiendra ce soir à Casablanca les travaux de son assemblée générale ordinaire. Une AGO tant attendue qui coïncide d’ailleurs avec la fin de la phase aller du championnat qui a vu les Rouges décrocher le titre honorifique de champion d’automne.

Une consécration, certes, mais au goût amer puisque le club a cumulé, au cours des dernières semaines, toute une série de contre-performances qui ont semé le doute au point que d’aucuns se demandent si le WAC ne s’achemine pas vers un scénario bis-repetita de la saison écoulée lorsqu’il avait été doublé par le FUS au sprint final.

L’assemblée de ce soir sera donc l’occasion pour la famille wydadie de débattre des résultats du club qui ne prêtent guère au satisfecit, en plus des points d’usage inscrits à l’ordre du jour. D’autant plus que les adhérents du club attendent des éléments de réponse concernant, entre autres, la réduction de leur cotisation et le changement du statut du club en société conformément aux lois en vigueur.

Par ailleurs, en attendant l’officialisation de l’information, le WAC abordera la deuxième phase du championnat sous la conduite de Houcine Ammouta qui a succédé au Français Sébastien Desabre qui a retrouvé son poste initial de directeur sportif du club.

Houcine Ammouta, qui avait quitté le championnat national après avoir décroché la Coupe du Trône et la Coupe de la CAF avec le FUS en 2010, aura pour mission de relancer la machine des Rouges, d’autant plus que la saison s’annonce longue et ses titres nullement acquis d’avance.

Ammouta, qui s’était illustré avec le club qatari d’Assad, rejoint un Wydad en pole position avec 30 unités au compteur et qui devrait en principe accueillir lors de la phase retour au Complexe Mohammed V à Casablanca. Outre le championnat, le club sera de nouveau engagé en Ligue africaine des champions, épreuve où il est exempt du tour préliminaire après sa probante prestation lors de la précédente édition où il avait atteint le tour des demi-finales.

Dans le registre des transferts, des informations font état d’un éventuel départ de Reda El Hajhouj qui devrait être prêté jusqu’à la fin de cette saison au club émirati d’Ajman. Une autre source dévoile qu’El Hajhouj, un pur produit du Wydad, pourrait débarquer du côté de Berkane en vue de renforcer, toujours à titre de prêt, les rangs de la Renaissance locale. Cette transaction devrait permettre au WAC de s’attacher les services du défenseur malien de la RSB, Omar Konaté, dans le viseur de la formation casablancaise depuis un bon bout de temps.