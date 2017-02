Le WAC débute du bon pied la phase retour du championnat

Après le carton du DHJ samedi, le WAC en a fait de même dimanche, surclassant l’OCK par 4 à 1 et ce pour le compte de la 16ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1.

En accueillant la formation khouribguie au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, les Rouge et Blanc savaient d’avance que la mission ne serait pas une simple sinécure et qu’il fallait batailler dur pour avoir le dernier mot. L’entame de la partie a été à l’avantage des Khouribguis qui ont ouvert la marque dès la 12ème minute de jeu par l’entremise de Ngombe Mbenhue. Sauf que ce n’était que partie remise, puisque les Wydadis se sont ressaisis de plus belle au cours de la seconde période, parvenant à dominer les débats pour inscrire quatre buts par l’entremise d’Abdeladim Khadrouf (52è), Achraf Bencharki (64è), Mohamed Onajem (67è) et l’inévitable William Jebbor (90+3) qui porte d’ailleurs son capital buts à douze réalisations, ce qui fait de lui le meilleur goleador du championnat.

Bonne entame donc pour le coach Houcine Ammouta avec le Wydad qui retrouve la pole position avec un total de 33 points, au moment où l’OCK a vu sa série de trois victoires de rang stoppée net, ce qui n’a pas permis au club de fuir le ventre mou du classement (12ème avec 16 pts).

Après avoir doublé contre toute attente le WAC, le KACM d’Ahmed El Bahja a surpris le MAT dans son propre fief. Les Marrakchis ont scellé le sort de cette confrontation sur le score de 2 à 1 grâce à un doublé de Mehdi El Haki (39è et 47è), tandis que les Tétouanais, qui ont terriblement joué de malchance, ont réduit la marque par Zaïd Karouch (56è). Victoire précieuse donc du Kawkab qui continue d’ailleurs sa remontée en classement, partageant désormais le 10ème rang avec l’OCS avec 16 points au compteur. Le MAT, 6ème avec 22 unités, a intérêt plus que jamais à secouer le cocotier s’il ne veut pas se faire distancer davantage par les abonnés du haut du tableau.

La troisième rencontre dominicale s’est achevée sur une issue de parité, un partout entre la JSKT et le CAK. Le but des Tadlaouis a été l’œuvre de Pierre Coulibaly à la demi-heure de jeu, avance qu’ils n’ont pu préserver après avoir été rejoints au score à la 52ème minute suite à une réalisation de Nouaaman Aarab.

Un nul qui complique davantage les choses pour la formation de Kasbat Tadla qui n’arrive toujours pas à se dégager de la zone de turbulences (15è avec 14 pts) contrairement aux Khénifris bien peinards, en tout cas pour le moment, en occupant le milieu du tableau (8è avec 20 pts).

Pour ce qui est des autres rencontres, il y a lieu de citer en premier le carton du DHJ tombeur de l’IRT par 4 à 1. Les Jdidis n’ont fait que rendre la pareille aux Tangérois qui les avaient battus sur cette même marque lors de la phase aller. Les protégés d’Abderrahim Taleb ont scoré d’entrée dès la 3ème minute grâce à Zakaria Hadraf, qui s’est illustré de la plus belle manière, en étant l’auteur d’un triplé, en inscrivant également deux penalties aux 38è et 89è, alors que Hamid Hadad a doublé la mise à la demi-heure de jeu. Quant à l’unique but de l’IRT, il est à mettre à l’actif d’Ismail Belmaâlem, sur penalty également (27è).

Grace à cette victoire, le DHJ occupe conjointement la première place avec le Wydad mais avec une meilleure différence de buts pour ce dernier (+15 contre +14) alors que l’IRT qui a cédé le pas pour la troisième fois depuis le début de la saison est cinquième avec 27 points.

Tout comme le Difaâ, le Raja est en droit de se targuer de sa bonne opération après avoir disposé en déplacement du KAC par 2 à 0. Les Verts, en dépit de la grave crise qui mine le club, savent faire la part des choses et continuent de rendre de probantes cartes sur la pelouse.

Devant des Kénitris mal barrés par excellence (bon derniers avec 12 pts), les Rajaouis, après s’être vu refuser un but des plus valables, n’ont pas été affectés, se montrant décisifs lors de la seconde période. Les réservistes Hafidi, passeur, et la nouvelle recrue Hilaire Momie, buteur (79 et 90+2) ont offert au Raja une précieuse victoire, la 7ème, qui permet au club de conforter sa place en haut du tableau (3è avec 29 pts).

Le troisième match disputé samedi au stade Mimoun El Arsi à Al Hoceima entre Chabab Rif d’Al Hoceima et l’Olympique de Safi s’est soldé sur un nul blanc, arrangeant beaucoup plus les affaires de la formation mesfiouie.

Le bal de cette journée a été ouvert vendredi par la rencontre RSB-FUS qui a tenu d’ailleurs toutes ses promesses. Les Berkanis ont exploité l’avantage de la pelouse pour s’imposer sur le court score de 1 à 0, suite à un fort joli but de Hamdi Laachir à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

L’autre match joué vendredi ayant comme protagonistes l’AS FAR et le HUSA fut lui aussi d’un bon niveau. Les Militaires, bien appliqués, ont joué à fond leur chance devant un adversaire qui joue un football plaisant, scellant le sort de cette explication sur le score de 2 à 0, buts signés Mehdi Berrahma et Ilias Haddad, respectivement aux 56 et 83 èmes minutes.