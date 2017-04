Le WAC à Tanger pour prendre le large

La 26ème journée du championnat national de football Botola Pro D1 se déroulera cette fin de semaine avec des rencontres qui les observateurs. Une journée pénible surtout pour les équipes du bas du tableau qui tentent désespérément d’obtenir un bon résultat qui leur permettrait de fuir la zone de relégation. Ainsi, le samedi à 16 heures, le stade municipal de Kasbat Tadla sera le théâtre de la rencontre qui opposera la JSKT à la RSB. Les locaux, avant-derniers au classement général auront la tâche difficile face à Berkane qui cherche encore une place sur le podium. Quatrièmes avec 43 points, les hommes de Taoussi ne lâcheront pas prise, car ils ne savent que seule la victoire les rapprochera de leur objectif. A 16 heures le même jour, le Raja accueille le MAT au complexe Mohammed V de Casablanca. Ayant perdu l’espoir de jouer pour le titre, les hommes de Fakhir tenteront de sauver leur saison, et ce en décrochant au moins une participation continentale. De l’autre côté, renouant avec la victoire lors de la dernière journée face à la JSKT (4-0) et assurant par la même occasion leur maintien, les Tétouanais joueront sans pression et ne seront certainement pas une proie facile pour leur adversaire. A 18h 30 à Agadir, le HUSA reçoit l’OCK au G

rand stade d’Adrar. Une belle affiche qui promet du fait que les deux équipes n’ont pas encore assuré leur maintien et que seule la victoire pourrait le leur garantir. Côte à côte au classement, puisque le HUSA est 12e avec 26 points alors que l’OCK est 11e en totalisant 28, les chances des deux protagonistes sont égales, ce qui fait que la rencontre se jouera sur les petits détails et que le mieux préparé mentalement aura le dernier mot. Pour les matchs de dimanche, l’affiche du jour sera sans conteste celle qui opposera l’IRT au WAC. Ayant perdu leur dernier test devant le FUS (1-0), les coéquipiers d’Amsif devront se racheter en jouant à domicile, sauf que la tâche ne sera nullement de tout repos face au WAC qui ne fait plus dans la demi-mesure et qui compte sur toutes ses sorties pour s’adjuger le titre sans avoir recours au calcul de fin de saison. Simultanément, à Kénitra, le Stade municipal vibrera au rythme d’une autre affiche, concernant cette fois-ci le bas du classement, opposant la lanterne rouge, le KAC au CRA, 13e avec 22 points, à une unité de son hôte. Un match sans merci pour les deux équipes qui, cumulant les mauvais résultats, se voient plus que jamais acculées à la division inférieure. A 19 heures au stade Moulay Hassan, le FUS reçoit le CAK. Un match du milieu du classement où les deux formations n’auront que l’envie de finir la saison sur de bonnes notes, étant donné que tout autre objectif ne pourrait être atteint. A noter que les deux autres rencontres entre le DHJ à l’AS FAR et l’OCS au KACM se sont déroulées hier vendredi respectivement à El Jadida et Safi.