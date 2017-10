Le Talisman de Stephen King adapté sur grand écran

Alors que «Ça» continue de cartonner au box-office mondial, le site Variety rapporte que «Le Talisman», un autre roman signé Stephen King, fera prochainement l'objet d'une adaptation cinématographique. Josh Boone, le réalisateur de Nos Etoiles contraires et des Nouveaux mutants, spin-off de la saga X-Men en salles au mois d'avril prochain, en assurera l'écriture, une possibilité pour qu'il officie également derrière la caméra.

Paru en 1984, le roman de fantasy Le Talisman, écrit par Stephen King et Peter Straub, raconte l'histoire d'un petit garçon qui, afin de sauver sa mère d'une mort certaine, entre dans un monde parallèle à la recherche d'un puissant talisman. Avec ce projet, Josh Boone poursuit sa relation avec le maître de l'horreur : il fut un temps attaché à la réalisation d'une nouvelle version cinématographique du Fléau et travaille toujours sur le projet Revival.