Le Seigneur des Anneaux : fin du procès entre les studios Warner et les héritiers de Tolkien

C’est la fin d’une bataille judiciaire longue de cinq ans. Les héritiers de l’écrivain J.R.R. Tolkien et les studios Warner Bros ont signé, mardi dernier, un accord financier, à hauteur de 80 millions de dollars, pour mettre fin au procès qui les opposent. A l’origine de ce conflit, une plainte déposée en novembre 2012 par la société Tolkien Estate Ltd., après le non-respect par les studios Warner de plusieurs clauses contractuelles, parmi lesquelles l’exploitation de jeux vidéo tirés de la licence Seigneur des anneaux. "Les deux parties sont ravies d’avoir trouvé un arrangement à l’amiable et espèrent travailler de nouveau ensemble dans un futur proche" a notamment salué le communiqué officiel rédigé conjointement par les héritiers et le studio, ouvrant ainsi la voie à d’autres adaptations de Tolkien, et pourquoi pas à de nouveaux films tirés de son œuvre ? Après la trilogie Seigneur des anneaux, puis celle adaptée du Hobbit, quels autres récits de la Terre du Milieu pourraient faire l’objet d’une adaptation ? La richesse de l'œuvre de Tolkien donne en tout cas un vaste embarras du choix aux studios Warner.