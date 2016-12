Le Salon régional du livre souffle sa 8ème bougie à Khouribga

Le coup d'envoi de la 8ème édition du Salon régional du livre de Béni Mellal-Khénifra a été donné mardi à Khouribga sous le thème "La lecture pour un développement sociétal conscient et renouvelé".

Initiée du 20 au 26 courant par le ministère de la Culture avec le soutien de la Direction du livre, des bibliothèques et des archives, en collaboration avec la préfecture et la commune de Khouribga et en coordination avec la section régionale de l'Union des écrivains du Maroc (UEM), cette manifestation culturelle connaît la participation de plus de 30 exposants représentant des maisons d'édition nationales et régionales, des librairies locales et des institutions publiques en charge de l'édition et de la diffusion du livre.

Cette édition, dont l'ouverture a été marquée par la présence du directeur des arts au ministère de la Culture, du directeur provincial du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle à Khouribga, de représentants des autorités locales, des responsables des services extérieurs, ainsi que d'acteurs sociaux, vise à rapprocher le produit culturel en général, et le livre en particulier, des différentes catégories sociales de la région à travers un programme culturel riche et diversifié.

Le salon, qui s'inscrit dans le cadre d'une série de salons régionaux du livre dans le Royaume, vise à rapprocher le livre d'une large frange de la société, de même qu'il constitue une occasion d'échanger les expériences entre les créateurs de la région, a indiqué le conseiller du ministre de la Culture, Abdelhakim Karman, dans une déclaration à la MAP.

Le ministère œuvre depuis 2012 à insuffler une forte dynamique à la dimension culturelle aux niveaux local, provincial et régional et à renforcer les points de lecture situés dans les zones reculées en vue de consacrer le droit à la culture stipulé par la Constitution. Pour sa part, le directeur régional du ministère de la Culture dans la région de Béni Mellal Khénifra, Hassan Harnan, a affirmé que cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité suivie par le ministère de la Culture pour rapprocher les écrivains des différentes catégories, comprend 30 stands représentant 24 maisons d'édition et de distribution, ainsi qu'un stand de l'UME (section de Béni Mellal-Khouribga) et un autre représentant les écrivains de la région.

Le programme de cette édition comprend des ateliers d'art plastique au profit des élèves de certains établissements scolaires, des conférences outre la signature d'ouvrages d'écrivains marocains et des spectacles pour enfants et une soirée poétique.