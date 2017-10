Le Salon international des industries céréalières ouvre ses portes à Casablanca

Le Salon international des industries céréalières "Grain et Milling Expo" s'est ouvert, mercredi, à Casablanca, avec la participation de plus de 100 exposants venus de 25 pays.

Initié sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet évènement placé sous le thème "Le Maroc comme plateforme de développement de la filière céréalière en Afrique" se veut une vitrine d’exposition des nouveautés en matière de produits, d’équipement, d’installations et de services.

Cette manifestation de deux jours "s’inscrit dans la démarche d’ouverture de l’économie marocaine sur le marché africain", a indiqué Hammou Ouhelli, secrétaire d’Etat chargé du développement rural et des eaux et forêts, dans une déclaration à la MAP en marge de l’ouverture du salon.

Le Salon constitue l’occasion pour les professionnels du secteur de s’enquérir des actualités et des avancées du secteur meunier et céréalier, à travers notamment des conférences et tables rondes, a-t-il souligné.

Il a, par ailleurs, fait remarquer que le Maroc accorde une place de choix à l’industrie meunière qui impacte significativement la production céréalière, mettant l’accent sur l’importance de valoriser et commercialiser les produits céréaliers qui occupent une place de taille dans l’économie marocaine.

De son côté, Chakib Alj, président de la Fédération nationale de la minoterie, a fait valoir, dans une déclaration similaire, que 70% des exposants sont des étrangers, notant que cet évènement bisannuel est devenu "incontournable pour les professionnels des industries meunières et céréalières".

Le salon, a-t-il expliqué, propose, entre autres, des solutions d’automatisme et de gestion industrielle, des produits d’emballage, des silos de stockage ainsi que du matériel d’analyse et de contrôle qualité des céréales et dérivés.

Initié par la Fédération nationale de la minoterie, le salon, qui s'étend sur une superficie de 4.500 m2, connaît la participation de représentants d’organismes internationaux de promotion des céréales (USW, FEC, CCB, UKPS, etc.).