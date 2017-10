Le Salon de l'audiovisuel en Afrique ouvre ses portes à Casablanca

Salon de l’audiovisuel en Afrique ‘’Image et Son Africa’’, dédié aux professionnels de l’audiovisuel et du Broadcast en Afrique, a ouvert ses portes jeudi à Casablanca. Installé dans un grand palace de la métropole, le Salon abrite plusieurs stands de prestigieuses marques internationales, spécialisées dans l’invention technologiques dans le domaine de l’audiovisuel, de la communication et de la création artistiques.

Il s’agit notamment de LTS grand opérateur présent au Maroc, au Cameroun et en Côte d’Ivoire et principal fournisseur pour d’autres pays africains. De même que de grandes multinationales telles que Sony, EVS, Avid, Transvideo, Seinheiser, Canon, Grassevalley, Canford sont présentes lors de cet événement de deux jours. Cette cinquième édition de ‘’Image et Son’’ connaît la participation de télévisions et de radios africaines notamment les chaînes de télévision du Sénégal, de Côte d’Ivoire, du Cameroun, de Mauritanie, et du Burkina Faso, ainsi que les chaînes TV marocaines, des producteurs et des professionnels du secteur.

Dès son ouverture, le Salon, auquel participe un grand nombre de professionnels africains et de dirigeants de chaines de télévision du continent, a connu une importante affluence des visiteurs, composés principalement des professionnels de l'image et du son et d'un public connaisseur et averti.

Cette édition du Salon ‘’Image & Son’’ opte pour l’ouverture vers les pays africains amis notamment francophones, et ce suite à l’intérêt qu’accord désormais le Maroc à la consolidation des relations avec les pays du continent, ont déclaré à la MAP les organisateurs de cet événement dont M. Omar Magoul, directeur général de ‘’Interworld’’, agence d’événementiel professionnel dédié à l’Afrique. Selon M. Magoul, le Salon est un espace où les acheteurs, les utilisateurs et les prescripteurs exerçant dans la télévision, la radio, le web, le cinéma ou l’événementiel, rencontrent les professionnels, les fabricants, distributeurs et revendeurs de la production, de la postproduction et de la diffusion. Il offre l’opportunité de présenter les nouvelles solutions technologiques, notamment les moyens de tournage, de postproduction et de diffusion. C’est aussi un lieu de rencontres et d’échanges avec des experts de haut niveau et des professionnels venus de différents pays ,a-t-il dit. M. Magoul a expliqué qu’au-delà des transitions technologiques engendrées par le passage à la TNT qui révolutionne le paysage audiovisuel de nombreux pays d’Afrique et qui implique l’adoption de nouvelles solutions, c’est toute la mutation du secteur qui est en jeu, qu’il s’agisse de la haute définition, des radios privées, des nouveaux moyens de production et de diffusion et des télévisions privées.

En marge de ce Salon, qui abrite entre autres le stand de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), plusieurs conférences, tables rondes et ateliers de formation seront organisés au profit des exposants et des visiteurs afin de révéler aux différents acteurs les orientations stratégiques et leur permettre de prodiguer des formations pour mieux cadrer leurs business. S’agissant des conférences et des tables rondes, trois thématiques sont retenues à savoir ‘’La TNT et les enjeux de la transition numérique : bilan et perspectives’’, ‘’Les technologies liées à la haute définition’’, ‘’Les nouvelles technologies, la création et la formation en Afrique’’ et ‘’Le marché des contenus en Afrique’’.