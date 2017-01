Le Roy : Renard, c'est quelqu'un qui a la loyauté inscrite dans ses gènes

"Ce que je veux, c'est qu'une équipe d'Afrique devienne championne du monde", s'est enthousiasmé l'actuel

sélectionneur du Togo Claude Le Roy,

interrogé par l'AFP en marge de

l'entraînement des Eperviers avant le match de la 2ème journée du groupe C

de la CAN contre le Maroc

Le Roy, 68 ans, doyen des "sorciers blancs" avec un record de neuf participations à la CAN, est également revenu sur sa relation d'amitié avec son ancien adjoint Hervé Renard, 48 ans.

Question: Quel est la principale qualité d’Hervé Renard et son plus gros défaut selon vous ?

Réponse: "Sa loyauté. Cela veut tout dire. C'est quelqu'un qui a la loyauté inscrite dans ses gènes et qui ne dérogera jamais à certains principes. C'est un type remarquable qui préfère mourir avec ses idées que vivre avec celles des autres. Moi aussi, je crois en ce que je lui ai enseigné. Son défaut ? Sa loyauté (sourire). Parce que cela peut lui porter préjudice de ne pas cacher ses sentiments. C'est toujours le même problème, pour les gens qui sont vrais. C'est une immense qualité et quelquefois, un énorme défaut".

Qui sera le premier de vous deux à gagner une Coupe du monde avec une sélection africaine ?

"Bien évidemment, j'aurais rêvé que cela soit moi ! On a été tellement volé en 1998 (avec le Cameroun) contre le Chili. On saura un jour ce qu'il s'est passé dans ce match (deux buts avaient été refusés, score 1-1, ndlr). C'est toujours une immense frustration... Très sincèrement, je me fous de qui dirigera l'équipe d'Afrique championne du monde. Franchement, peu importe l'entraîneur. Cela serait probablement formidable que ce soit un entraîneur africain qui devienne le premier entraîneur champion du monde avec une équipe africaine".

Vous avez toujours conservé vos lunettes rondes emblématiques, lui ne quitte jamais sa chemise immaculée: qui a le plus beau look entre vous deux ?

"Je ne sais pas, j'espère qu'il sera comme moi à mon âge (rires)! (Hervé) fait très attention à lui mais ça, ce n'est pas le plus important. Moi, je n'ai pas changé, j'ai de la chance, j'ai toujours gardé mes cheveux."