Le Rotaract Club Hippocrate fait don de 60 vélos de collégiens d’Inmintlit

Le Rotaract Club Hippocrate, Association affiliée à la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, et dont l’activité caritative n’a de cesse de prendre de l’ampleur depuis sa création en 2015, a organisé le samedi 1er juillet 2017, une distribution de vélos au profit d’une soixantaine de jeunes collégiens du village d’Inmintlit dans la commune d’Essaouira. L’association s’est investie dans une collecte des fonds nécessaires à cette action depuis le mois de février 2017 et ce, afin de recueillir la somme nécessaire à l’achat de 60 vélos au profit des bénéficiaires désignés par la délégation régionale de l’éducation nationale d’Essaouira.

L’opération a pour objectif de promouvoir l’éducation et la scolarisation des plus jeunes et s’inscrit dans le cadre du programme « Education pour tous », mené par ce même club, afin de venir en aide aux jeunes et à leurs familles en mettant à leur disposition tous les moyens leur permettant de poursuivre leur scolarité.

La motivation et la volonté de ces jeunes se sont déjà manifestées à deux reprises sous la même bannière du programme, notamment par des travaux de rénovation. Le premier projet a été au profit de l’école Siham à Ain Harrouda en novembre 2015, le second est toujours en cours et cette fois c’est dans la région d’Oulad Said, à 27 km au sud-est de Settat au profit de l’école Khmiss-Gdana.

Samedi, ce sont donc 60 jeunes écoliers, et fraîchement collégiens, du village d’Imintlit qui ont bénéficié de cette opération grâce à l’initiative de l’association de promouvoir les bonnes actions dans un intérêt social.

Par ailleurs, et dans le cadre de l’associatif, comme le veut la tradition à chaque 1er juillet, il y a eu passation et changement de bureau pour les ‘’Rotaractiens’’ du monde entier. Ne dérogeant pas à la règle, le Rotaract Club Hippocrate a aussi procédé, en ce même jour, à la passation de collier et de pouvoir entre le président sortant Mansour Arsalane et la présidente élue Nihal Khobzy.