Le Real amoindri face à Tottenham

Le Real Madrid se déplace à Londres pour affronter ce soir Tottenham en Ligue des champions sans quatre de ses habituels titulaires, le gardien Keylor Navas, les défenseurs Raphaël Varane et Dani Carvajal et l'attaquant Gareth Bale, privé des retrouvailles avec son ex-club.

Dans le groupe de 19 joueurs retenu par l'entraîneur Zinédine Zidane figure en revanche le milieu espagnol Isco, qui avait souffert d'un coup reçu dimanche lors de la défaite contre Gérone (2-1) en Liga. C'est lors de ce match que Varane (24 ans) s'est blessé aux adducteurs.

Bale se remet pour sa part d'un "oedème sans déchirure au mollet gauche", contracté lors du match de C1 contre le Borussia Dortmund (3-1) le 26 septembre, et n'a plus joué depuis. Il avait repris l'entraînement en solitaire il y a dix jours mais n'a finalement pas pu se rétablir à temps pour affronter Tottenham, où il a joué six ans (2007-2013).

En son absence, le duo Cristiano Ronaldo-Karim Benzema devrait être reconduit en attaque au stade de Wembley.

Le gardien Keylor Navas souffre de son côté des adducteurs et son N.2 Kiko Casilla sera maintenu dans la cage madrilène.

Enfin, le défenseur latéral Dani Carvajal, absent depuis un mois en raison d'un virus ayant affecté le péricarde, a foulé à nouveau une pelouse lundi, signe que sa reprise est proche. Le jeune Marocain Achraf Hakimi (18 ans) devrait de nouveau être aligné sur le flanc droit de la défense merengue ce mercredi.

Dos à dos à l'aller (1-1), le Real Madrid et Tottenham se disputent la première place du groupe H ce soir à Londres.

Par ailleurs, l'entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino a "un bon pressentiment" au sujet du retour de son attaquant vedette Harry Kane, touché aux ischio-jambiers, pour le choc face au Real Madrid.

"Ce n'est pas le dernier match ou la finale, où on aurait pu dire: +Bon, OK, après ça, c'est les vacances+. On va analyser et prendre la meilleure décision. On va faire le bilan mais il se sent bien. J'ai un bon pressentiment. Ce n'est pas mon sentiment, c'est le sien", a déclaré le technicien argentin.

Kane, auteur de 13 buts cette saison avec les Spurs, a déclaré forfait samedi face à Manchester United (1-0) en raison d'une blessure aux ischio-jambiers survenue face à Liverpool (4-1) la semaine précédente.

"Nous allons prendre la meilleure décision pour tout le monde après avoir discuté avec les médecins et le joueur", a poursuivi Pochettino, rapporte l’AFP.