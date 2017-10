Le Raja s’offre le HUSA et le fauteuil de leader

Après le match Raja-HUSA, le rideau est tombé, lundi, sur les péripéties de la cinquième journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1.

Un match au sommet disputé devant plus de 40.000 spectateurs et qui a tourné en fin de compte à l’avantage des Verts qui s’étaient imposés par 2 buts à 1. Un score serré mais l’addition aurait pu être beaucoup plus salée si les Casablancais, trop confiants, n’avaient pas fait dans le ratage d’occasions toutes faites. Une attitude qui pourrait leur jouer de vilains tours devant des adversaires accrocheurs, développant un jeu rigoureux à la différence du Hassania qui prône un football ouvert.

Le premier but de la partie a été inscrit juste avant la fin de la première période par l’inévitable Mohcine Iajour qui porte son capital buts à trois réalisations. Les Gadiris ont dû attendre la 83ème minute de jeu pour obtenir un penalty provoqué par Abdeljalil Jbira. A la transformation le capitaine Jalal Daoudi qui a remis les pendules à l’heure mais pas pour longtemps. Puisqu’au temps additionnel, l’arbitre Adil Zourak a sifflé un penalty en faveur des locaux vivement contesté par les Soussis qui ont estimé qu’il n’y avait pas faute de Daoudi sur Abdelilah Hafidi. Et c’est Issam Erraki qui est parvenu à loger le cuir au fond des filets, offrant par là même à son équipe une précieuse victoire et la place de leader avec 11 points, soit une longueur d’avance sur le HUSA.

Il y a lieu de rappeler que le bal de cette journée a été ouvert vendredi par la programmation de deux rencontres. Le club de l’AS FAR a été surpris à domicile par le DHJ (2-1), alors que le KACM a été contraint au partage des points par l’IRT (2-2).

Samedi, le RCOZ est allé battre au stade Mimoun El Arsi à Al Hoceima le Chabab Rif par deux buts à un, tandis que dimanche le RAC et l’OCK se sont contentés, dans leurs bases, d’issues de parité devant respectivement le CAK (1-1) et l’OCS (2-2.

A noter que les matches MAT-WAC et RSB-FUS ont été reportés à une date ultérieure en raison de l’engagement en fin de semaine dernière du Wydad et du Fath en compétitions africaines.