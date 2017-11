Le Raja renoue avec le succès en championnat

Le rideau est tombé, lundi, sur les péripéties de la 9ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, avec la tenue au Complexe Moulay Abdellah à Rabat de la rencontre Raja-RCOZ qui a tourné à l’avantage des Verts sur la marque de 3 à 1.

Une confrontation d’un bon niveau entre deux protagonistes qui ont cherché avant tout à faire le jeu. Et ce sont les Verts qui sont parvenus à trouver le chemin des filets en premier par l’entremise d’Abdelkbir El Ouadi (52è), avant que le RCOZ ne revienne dans la partie grâce à Mamadou Sidibé.

Toutefois, les Rajaouis qui n’avaient plus gagné depuis la 5ème manche ont pu atteindre leur objectif, s’imposant enfin par 3 à 1, suite aux buts du réserviste Mohamed Khaldan et du défenseur Badr Benoun, respectivement à la 75e et 78e minutes de jeu.

Quatrième victoire de la saison du Raja qui passe désormais à la deuxième place avec un total de 15 points, soit une longueur de retard sur le Hassania, leader.

Pour le Rapid Oued Zem, il n’a pas bougé d’un pouce, se maintenant au milieu du tableau en étant 7ème avec 12 unités au compteur.

A signaler, deux matches de mise à jour sont programmés ce mercredi à partir de 15 heures avec MAT-WAC (5è j) qui aura lieu au stade de Larache et FUS-DHJ qui aura pour cadre le terrain du FUS-Bélvédère à Rabat.

Par ailleurs, la Commission de programmation a communiqué le programme de la dixième journée du championnat D1 avec trois matches avancés samedi, à savoir CAK-HUSA (15h00), CRA-RSB (15h00) et OCS-FAR (18h00). Dimanche, deux parties sont à l’ordre du jour, FUS-IRT prévu à 15h00 et DHJ-OCK à 19h00. La journée se poursuivra lundi à 15h00 avec MAT-RAC et RCOZ-KACM, sachant que pour ce qui est du derby WAC-Raja, la date et l’horaire de la rencontre seront arrêtés en fonction du terrain désigné, lit-on dans le communiqué du site fédéral.

Toujours à propos de ce derby tant attendu par les publics des deux clubs, comme nous l’avions souligné dans notre édition d’hier, d’aucuns avancent qu’il pourrait être ajourné pour s’ajouter aux autres matches en retard du WAC qui s’envolera en début de la semaine prochaine aux Emirats arabes unis pour prendre part aux phases finales du Mondial FIFA des clubs.

A noter que deux autres matches de mise à jour seront joués le mercredi 6 décembre. Pour FUS-CRA, l’heure et le stade n’ont pas encore été fixées, alors que DHJ-RSB se jouera à 17h00 au stade El Abdi à El Jadida. Ce sera la deuxième sortie de Mounir Jaouani aux commandes de l’équipe berkanie qui s’est séparée lundi de Rachid Taoussi, devenant le troisième entraîneur remercié en l’espace d’une semaine après Abdelhak Benchikha (MAT) et Badou Zaki (IRT).