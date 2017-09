Le Raja et le HUSA mènent le bal : Ça se gâte pour les nouveaux promus

La troisième journée du championnat national Botola Maroc Telecom D1 de football, disputée le week-end dernier, a profité pleinement au Raja et au HUSA qui ont cartonné pour s’accaparer le fauteuil de leader.

En prologue de cette manche, le Raja n’a pas fait dans les détails, s’offrant avec l’art et la manière le KACM du côté du Grand stade d’Agadir. Une victoire nette par 4 à 0 dans un match qui a vu Abdelilah Hafidi briller de mille feux au grand bonheur du Raja, de l’équipe nationale des locaux et pourquoi pas de la sélection première.

Le Hassania comme précité n’a pas fait de cadeau au RAC qui, apparemment, devrait rencontrer beaucoup de difficultés cette saison. Les Gadiris qui restent sur une élimination en Coupe du Trône se sont refait une santé à Casablanca en scellant le sort de cette confrontation sur la marque de 3 à 0.

Bonne opération du Chabab d’Al Hoceima qui a surclassé à domicile le CAK par 2 à 0, tout comme la RSB de Rachid Taoussi en droit de pousser un ouf de soulagement après que ses protégés ont assuré l’essentiel en prenant le meilleur (1-0) sur l’Olympique de Safi.

Pour le fraîchement promu, le RCOZ, la virée à El Jadida a été sanctionnée par une défaite devant le Difaa local sur le score de 3 à 1. Les hommes de Bekkari étaient tout près de rééditer leur perf de la première journée lorsqu’ils avaient accroché la formation de l’AS FAR dans ses bases. Un scénario qui n’a pu prendre forme après que l’arbitre Rahmani a accordé un penalty imaginaire aux Doukkalis à la dernière minute du temps réglementaire pour que le score passe à 2 à 1 puis à 3 à 1 aux extra-times.

Un tir au but vivement contesté par l’équipe du Rapide d’Oued Zem qui compte un match en moins face au WAC et qui aura à affronter lors de la troisième manche le Moghreb de Tétouan.

Le match ayant mis aux prises l’OCK et l’IRT au Complexe OCP à Khouribga s’est achevé sur une issue de parité, un partout.

A noter que cette manche a été amputée de deux rencontres, à savoir AS FAR-WAC et MAT-FUS. Un report qui se justifie par l’engagement en fin de semaine du Wydad et du Fath en compétitions africaines.