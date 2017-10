Le Raja carbure à plein régime en Coupe du Trône

Après l’AS FAR, c’était au tour, dimanche, du DHJ de rejoindre le dernier carré de la Coupe du Trône de football, au moment où le Raja a balisé pratiquement son chemin au stade des demi-finales de cette prestigieuse épreuve du football national.

En recevant le CAK au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca et devant des gradins bien garnis, les Verts n’ont pas trop fait dans les détails, scellant le sort de ce match aller des quarts de finale sur le score-fleuve de 5 buts à 1.

Une victoire avec l’art et la manière qui n’a pas tardé à prendre forme puisque l’inévitable Mohcine Iajour a annoncé la couleur dès la 5ème minute après un centre de l’excellent Abdelilah Hafidi dont, et vu ses excellentes performances, l’avenir semble se dessiner sous d’autres cieux tant il devrait insuffler un max dans les caisses rajaouies.

A un à zéro, les Zayanis espéraient revenir dans le match mais c’était sans compter sur la détermination des poulains de Juan Carlos Garrido décidés à ne pas lâcher le morceau, appuyant davantage sur le champignon dès la reprise du second half. Leurs efforts se sont vus récompensés à l’heure de jeu suite à une réalisation de Zakaria Hadraf avant que Jawad El Yamiq ne corse l’addition à la 67ème minute.

Voulant éviter la raclée, les visiteurs se sont ressaisis, se créant quelques occasions dont une a débouché sur un penalty transformé par Aliane Ndiaye (79è). La réaction du CAK s’est limitée à ce niveau, car le Raja a repris de sa superbe, inscrivant un quatrième puis un cinquième buts grâce respectivement à Issam Erraki (85) et Iajour (90+2).

Le match retour, prévu jeudi prochain à 15h30 au terrain municipal à Khénifra, s’annonce purement formel pour les Verts qui, sauf surprise vraiment de taille, devraient hériter au stade des demi-finales de l’AS FAR qui a éliminé samedi l’OCK (victoire 2-0 à l’aller et 3-1 au retour).

Pour ce qui est du match DHJ-CRA comptant pour les quarts de finale retour, les Jdidis sont parvenus, au stade El Abdi, à remonter le retard du match aller, une défaite par 2 à 1. Mais il a fallu qu’ils attendent la seconde période pour atteindre leur objectif, inscrivant deux buts par l’intermédiaire d’Adnane El Ouardi (64è) et Hamid Ahadad (89è).

Pour le match des demi-finales, le DHJ affrontera le vainqueur de la rencontre (quart de finale aller) qui devait opposer hier la JSKT au RSB. Le match retour est programmé samedi prochain à 15h30 au stade d’Honneur à Oujda.