Le RNPG de la Bourse de Casablanca en baisse

Au terme de l'année 2016, le résultat net consolidé de la Bourse de Casablanca (BVC) ressort en repli de 9,8% à 10,8 millions de dirhams (MDH), selon les analystes de BMCE Capital Bourse.

Ce résultat intègre des impôts exigibles en accroissement de 25,2% à -17,5 MDH et des impôts différés en progression de 46,5% à 12,5 MDH, relèvent les analystes financiers à l’occasion de la publication des comptes annuels 2016 de la BVC, notant que la marge nette perd 4,1 points à 12,9%.

Pour sa part, rapporte la MAP, le chiffre d'affaires consolidé de la BVC s'élargit de 18,9% à 84,1 MDH, consécutivement à l'accroissement de 39,6% de la volumétrie générale à 72,7 milliards de dirhams (MMDH).

Cette amélioration semble insuffisante pour compenser l'alourdissement des charges d'exploitation dans les revenus à 108,3%, contre 101,4% auparavant, d'où un résultat d'exploitation consolidé qui grève ses pertes à -7 MDH, versus -1 MDH en 2015, poursuit la même source. En revanche, le résultat financier affiche une progression de 16,8% à 21,4 MDH comparativement à 2015, grâce à la hausse des résultats des instruments financiers de 17% à 21,4 MDH, a-t-elle ajouté. Sur le plan bilanciel, les analystes de BMCE Capital Bourse soulignent une baisse de 44,3% du fonds de roulement (FR) de la BVC à 386,7 MDH, pour un besoin en fonds de roulement (BFR) de 380,1 MDH (-44,8%), soit une trésorerie nette de 6,6 MDH (+14,3%).

Au niveau social, la BVC affiche un chiffre d'affaires en progression de 19,4% à 92,8 MDH, un EBIT de -2,7 MDH, contre -1,9 MDH en 2015, un résultat financier de 56,7 MDH (47,5 MDH une année auparavant) et un résultat net de 38,7 MDH (vs 31,9 MDH).