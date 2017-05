Le RCOZ et le RAC dans la cour des grands

Rapide Oued-Zem et RAC Casablanca ont validé leur ticket d'accès en Botola Maroc Télécom D1 la saison prochaine, après avoir terminé respectivement aux première et deuxième places de la Botola D2.

Tombeur du Widad Témara (1-0), tout en gardant un oeil vigilant sur ses poursuivants immédiats, Rapide Oued-Zem (50 points) a réussi son pari en survolant le championnat D2 et poinçonnant son billet de remontée chez les élites la saison prochaine.

De son côté, le RAC Casablanca (48 points), lui aussi menacé au début de cette journée par l’AS Salé et le Moghreb de Fès, a signé une performance loin d’être convaincante lors de son déplacement chez Olympique Dcheira (1-1), décrochant toutefois un précieux petit point qui lui permet de s’accaparer le deuxième billet, synonyme d'une place en D1 la saison prochaine.

En revanche, Union Aït Melloul (31 points) a officiellement quitté la D2 et évoluera la saison prochaine en amateur 1, emboitant ainsi le pas à l'Union Témara (31 points), condamnée dès la journée précédente.



Résultats

Samedi :

AS Salé - Union Sidi Kacem 1 - 2.

Ittihad Khémisset - Youssoufia Berrechid 2 - 1.

Jeunesse El Massira - Moghreb de Fès 2 - 1.

Olympique Dcheira - RAC Casablanca 1 - 1.

Rachad Bernoussi - Union Aït Melloul 2 - 1.

Rapide Oued-Zem - Widad Témara 1 - 0.

Union Témara - Raja Béni Mellal 3 - 1.

Widad Fès - Mouloudia d'Oujda 0 - 0.

Classement

1-RCOZ : 50 pts (Accède en D1)

2-RAC : 48 pts (Accède en D1)

3-ASS : 44 pts

MAS : 44 pts

MCO : 44 pts

IZK: 44 pts

JSM: 44 pts

8-OD: 38 pts

9-USK: 36 pts

10-CAYB: 35 pts

RB: 35 pts

12-RBM : 34 pts

WST : 34 pts

WAF: 34 pts

15-USMAM: 31 pts (Reléguée en amateur I)

UST : 31 pts (Reléguée en amateur I)