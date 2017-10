Le RAC peine à s’imposer

Le RAC de Casablanca a fait match nul à domicile (1-1) face au Chabab Atlas Khénifra, dimanche en match de la 5ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

Soufiane Hariss a ouvert le score pour les locaux à la 19è minute de jeu, avant que Mehdi Moultay n'égalise pour les Zayanis 10 minutes plus tard.

Ce nul permet au RAC de Casablanca de rejoindre en 12è position le FUS de Rabat avec 3 points, alors que le CAK stagne à la 7è position avec 6 points.

Samedi, le Rapid Oued Zem s'est imposé sur la pelouse de Chabab Rif d'Al Hoceima sur le score de 2 buts à 1.

Les deux réalisations des visiteurs ont été l’œuvre d’Imad Errahouli (21è) et Mamadou Sidibe (78è). Entre-temps, Abderrahim Mekrane a réduit le score pour le CRA, en transformant un penalty (50è).

Vendredi au Grand stade de la cité ocre, le Kawkab de Marrakech et l'Ittihad de Tanger se sont quittés sur un nul (2-2).

Les deux réalisations des locaux ont été inscrites par Mehdi Mfedel (21è) et Abdelillah Amimi (81è), alors que Mehdi Naghmi (20è) et Ismail Benlamaalem (90è+6) ont marqué les deux buts des Tangérois.

Enfin, l'AS FAR s'est inclinée, vendredi, à domicile face au Difaa Hassani d'El Jadida par deux buts à un. Les Militaires ont été les premiers à ouvrir le score par Mohamed El Fakih (51è), avant que Bilal Megri n'égalise pour les Jdidis quatre minutes plus tard. Hamid Ahaddad a inscrit le deuxième but au temps mort de la rencontre et offert les trois points de la victoire aux Doukkalis.