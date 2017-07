Le “Prix Tanger Med pour l'excellence” remis aux meilleurs bacheliers de Tanger-Tétouan

La Fondation Tanger Med a décerné, mercredi, le "Prix Tanger Med pour l'excellence" aux quatorze meilleurs bacheliers de la région de Tanger-Tétouan au titre de la session ordinaire de juin 2017. Cette initiative, organisée en partenariat avec l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) et des associations des parents d'élèves, s'inscrit dans le cadre du programme de soutien de la Fondation Tanger Med à l'éducation et à l'enseignement dans la région, et vise à remettre des prix d'excellence aux élèves les plus méritants et aux établissements scolaires, et ce pour la 4ème année consécutive.

Il s'agit de 4 élèves du cycle baccalauréat professionnel au lycée technique de Ksar Sghir, 2 élèves du lycée qualifiant de Taghramt, 2 élèves du lycée qualifiant de Ksar Sghir, 2 élèves du lycée qualifiant Al Imam Al Ghazali (préfecture M'diq-Fnideq), 2 élèves du lycée qualifiant Ibn Batouta de Tanger, d'un élève du lycée qualifiant Baraem Errazi de Tétouan et d'un élève du groupement scolaire Sanabil All Maarifa de Tétouan.

S'exprimant à cette occasion, le président du Conseil de surveillance de l'agence spéciale Tanger-Méditerranée (TMSA), Fouad Brini, a souligné que cette initiative vise à réitérer l'engagement de la Fondation Tanger Med à contribuer, en concertation avec les différents partenaires, à l'amélioration du niveau scolaire et à récompenser les meilleurs élèves de la région, tout en leur inculquant les valeurs d'ouverture sur les arts et la culture, d'engagement, de persévérance et de créativité.

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Fahs Anjra, Abdelkhalek Marzouki, du directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement des provinces du Nord, Mounir El Bouyoussfi, du directeur de l'AREF, Mohamed Aouaj, et des élus de la région.