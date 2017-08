Le Plan de promotion de l’emploi s’invite au débat

Aujourd’hui sera tenue la première réunion du comité ministériel de l’emploi, une entité instituée par le décret no 2.15.569 du 30 Hijja 1436 (14 octobre 2015).

Il est à souligner que les travaux de cette importante réunion, consacrée à l'examen du Plan national de promotion de l’emploi et aux mécanismes de préparation et d’exécution ainsi que l’échéancier de sa mise en œuvre, se tiendront sous la présidence du chef du gouvernement.

Dans un communiqué publié récemment par le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle, il est indiqué que les travaux de ladite réunion aboutiront à l’adoption du projet du Plan national de promotion de l’emploi (PNPE) qui repose sur cinq orientations stratégiques.

La même source a précisé que ces axes portent sur l’appui à la création d’emplois, l’adéquation du dispositif d’éducation et de formation aux exigences du marché du travail, l’intensification des programmes actifs de l’emploi et développement de l’intermédiation.

Selon ce document, il est aussi de la promotion des conditions de travail, ainsi que du renforcement de la dimension territoriale de l’emploi, rapporte la MAP ajoutant qu’il est attendu également de cette réunion la désignation des membres du comité technique de suivi et la constitution des groupes de travail thématique qui veilleront à proposer les mesures et les dispositifs adéquats en vue de la concrétisation du plan national.

A signaler que des approches territoriales de promotion de l’emploi seront adoptées, en coordination avec tous les acteurs territoriaux, afin de renforcer la dimension territoriale de la politique de l’emploi. Ce qui débouchera sur des plans régionaux pour l’emploi.

Dans cette perspective, le comité ministériel de l’emploi et le comité technique de suivi auront des prolongements au niveau territorial conformément aux textes régissant les régions, a-t-on ajouté.

Selon la même source, « il est attendu que le comité ministériel de l’emploi programme lors des prochaines étapes des séances d’études et de concertations dans le but de mettre à jour la stratégie nationale pour l’emploi au regard de l’état d’avancement du PNPE à la lumière de l’observation du marché du travail et ses évolutions et au vu des indicateurs socioéconomiques ».

Rappelons que le comité ministériel de l’emploi a pour missions d’arrêter les orientations stratégiques et les principaux objectifs de la politique gouvernementale en matière d’emploi, de mettre en place un plan d’action et de suivre son exécution, a indiqué le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle.

Dans le cadre des missions qui lui sont assignées, ce comité entend aussi approfondir les mesures opérationnelles de promotion de l’emploi et promouvoir ses opportunités, en plus de renforcer les programmes actifs d’emploi.