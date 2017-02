Le “Paul McCartney” d'Arabie donne un rare concert dans son pays

Le "Paul McCartney" d'Arabie Saoudite s'est produit lundi soir à Jeddah lors d'un rare concert dans le royaume qui cherche à promouvoir les divertissements malgré les mises en garde des milieux religieux contre la "dépravation". Mohammed Abdu, chanteur populaire dans le monde arabe, a donné son premier concert en sept ans dans la capitale économique du royaume, selon le quotidien Arab News.

Quelque 8.000 spectateurs enthousiastes et jeunes pour la plupart, mais tous de sexe masculin, ont écouté, dans une salle de sport, les chansons romantiques et patriotiques d'Abdu, a rapporté un photographe de l'AFP. Le concert était animé par un orchestre égyptien avec la participation d'un autre artiste saoudien, Rabeh Sager, et du chanteur irako-saoudien Majid al-Muhandis.

Abdu devait se produire à Ryad en septembre dernier mais le concert, prévu pour être le premier dans la capitale saoudienne en 24 ans, avait été annulé sans aucune explication, selon la presse locale. L'Arabie Saoudite, pays régi par le wahhabisme, une version rigoriste de l'islam, interdit le cinéma, le théâtre, ainsi que la mixité dans les lieux publics. Mais dans le cadre de l'ambitieux programme Vision 2030 lancé en 2015 et destiné à promouvoir des réformes économiques et sociales dans le royaume, une nouvelle Autorité du divertissement a pu organiser l'an dernier des spectacles, suivis cependant par un public limité.

Le plan Vision 2030, initié par le fils du roi Salmane, le vice-prince héritier Mohammed ben Salmane, se heurte à la résistance de milieux religieux conservateurs. Le mufti d'Arabie Saoudite, plus haute autorité religieuse du pays, s'est récemment insurgé contre la possible ouverture de cinémas et la tenue de concerts, affirmant qu'elles seront sources de "dépravation". "Nous savons que les concerts de chanteurs et le cinéma sont une source de dépravation", avait déclaré le grand mufti Abdel Aziz al-Cheikh cité par le site d'information Sabq, proche des autorités. Eman al-Nafjan, blogueuse qui écrit sur les questions de société et de culture, avait en 2008 comparé Abdu au légendaire musicien britannique et ancien membre des Beatles Paul McCartney. "Ce qui a fait le succès d'Abdu, c'est sa réputation d'être un bon père de famille", écrivait Mme Nafjan.