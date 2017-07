Le PSG s’adjuge le Trophée des champions à Tanger

Le Paris SG, sous l'impulsion de sa recrue Dani Alves, a décroché le premier titre de la saison 2017-2018 avec le Trophée des champions aux dépens de Monaco (2-1), samedi à Tanger.

Le PSG, qui était quadruple tenant de cette supercoupe, a ainsi égalé le record lyonnais des sept titres dans l'épreuve.

Il y avait l'idée d'une double revanche née de la saison dernière: Paris s'était fait subtiliser le titre de champion de France par Monaco, qui s'était fait écraser 4-1 en finale de Coupe de la Ligue par le PSG.

L'épreuve elle-même a pris sa revanche après une édition 2016 peu aboutie à Klagenfurt, en Autriche: le Grand stade de Tanger était complet (45.000), traduisant l'engouement de la cité côtière au passé si international.

Et c'est un Brésilien qui a mis son empreinte sur le match: après le but de Sidibé (30e), Dani Alves a égalisé sur un coup franc (51e) puis offert d'un centre une passe décisive à la tête de Rabiot (63e).

L'ancien joueur du FC Barcelone et de la Juventus, titularisé comme ailier, a aussi été dangereux sur une volée (8e), une frappe lobée bien sortie par Subasic (62e) et un tir contré (78e).

Retour sur le terrain pour Kylian Mbappé au bout d'une semaine en apnée médiatique, depuis que Marca a affirmé mardi qu'il existait un "accord de principe" sur un transfert entre Monaco et le Real pour quelque 180 millions d'euros, que l'ASM a mollement démenti.

Chaque prise de balle du nouveau N.10 rouge et blanc accélérait le jeu monégasque vers l'avant, et soulevait une clameur. Il excellait aussi dans le dribble pur. Mais il n'a pas eu énormément de ballons à négocier. Chose rare, il a été remplacé à la 71e minute alors que son équipe était menée...

La saison de Championnat de France reprend la semaine prochaine, avec Monaco-Toulouse vendredi soir et PSG-Amiens samedi après-midi.