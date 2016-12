Le PSG n'est plus souverain en Ligue I

Le Roi du championnat de France est redevenu un simple prétendant au trône parmi d'autres et le PSG version Unai Emery a vécu une demi-saison décevante. Il faut que ça change: Wolfsburg a donné son accord pour un transfert de Julian Draxler à Paris, annoncent des médias français jeudi.

Les deux clubs se sont entendus sur une transaction à 36 millions d'euros pour Draxler, milieu offensif capable d'évoluer sur les côtés de l'attaque, selon le site du journal sportif français L'Equipe. Celui qui fut champion du monde à 20 ans avec l'Allemagne est prêt à signer un contrat de quatre ans et demi, selon la radio RMC.

A 23 ans aujourd'hui, il n'a jamais vraiment confirmé les promesses entrevues, péchant par manque de régularité. Mais le Paris SG ne pouvait pas rester sans rien faire après une première partie de saison morose. En championnat, le quadruple champion de France en titre est 3e, à cinq points du leader Nice. Et en Europe, 2e de sa poule de Ligue des champions, le PSG s'attend à un 8e de finale très compliqué contre le FC Barcelone (aller le 14 février au Parc des Princes, retour le 8 mars au Camp Nou).

Mais la venue de Draxler ne réglerait pas tout. A Paris, il entrerait en concurrence avec Lucas, Angel Di Maria ou Hatem Ben Arfa. Ce n'est pas à ce poste-là que le PSG a le plus besoin, puisqu'il doit surtout penser à une doublure d'Edinson Cavani comme avant-centre. Voire engager un autre défenseur central pour compenser le retour de David Luiz à Chelsea cet été.

Sans oublier que le jeune milieu argentin Giovanni Lo Celso, dont le transfert est déjà bouclé, va aussi rejoindre le PSG cet hiver en provenance de Rosario Central. En tous les cas, Draxler ne fera peut-être pas la connaissance de Jesé, un des échecs du mercato estival, qui pourrait être prêté à Las Palmas en Espagne, toujours selon L'Equipe et RMC.

Moins hégémonique que sous Laurent Blanc, le PSG version Unai Emery a payé pour des grosses erreurs individuelles, comme celles de Thiago Silva en décembre, ce qui ne lui ressemblait pas.

Le Brésilien, capitaine du PSG, a prolongé jeudi de deux ans son contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2020. Maintenant qu'il est débarrassé de cette négociation, la charnière qu'il forme avec Marquinhos va-t-elle moins grincer ? "O Monstro" n'avait pas été impérial lors des défaites du mois de décembre contre Montpellier en championnat et contre Ludogorets en Ligue des champions.

Avant cette prolongation, le défenseur central disposait déjà du plus gros salaire du championnat de France: 1,1 million d'euros brut par mois, selon L'Equipe. Il faudra que sa performance soit à la hauteur face au Barça.

"J'ai trouvé ici un club merveilleux, où j'ai pu m'épanouir. Je suis très fier d'être le capitaine de cette équipe qui a tout gagné en France depuis deux saisons et qui a également gagné le respect de toute l'Europe grâce à ses performances en Champions League", a commenté le Brésilien dans un communiqué de son club. Place aux actes.

La dernière journée de championnat, avec la large victoire mercredi contre Lorient (5-0), a fait renaître l'espoir chez les Parisiens. "Tous ensemble, je suis sûr qu'on va faire une 2e partie de saison magnifique", espère ainsi Lucas. Il saura rapidement s'il avait raison.

Il y a deux gros rendez-vous: Monaco, et son attaque de feu, le 29 janvier en championnat, et donc le 8e de finale de Ligue des champions face à l'ogre barcelonais, sacré en 2015. Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar risquent bien de conditionner la suite de la saison du PSG.

Pour éviter une correction, Paris va devoir sensiblement hisser son niveau d'ici le 14 février face, au hasard, à Messi, déjà parti sur des bases très élevées en C1 (10 buts en 5 matches).

Mais vouloir limiter la casse face au Barça reviendrait à revoir ses ambitions à la baisse, bien loin du projet initial et l'arrivée d'Emery, censé franchir un cap en Europe. Si Emery voulait de l'intensité, il va être servi en 2017.