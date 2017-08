Le PSG et Tottenham proches d’un accord pour Aurier?

Le PSG, Tottenham et Serge Aurier seraient sur le point de trouver un accord pour le transfert du joueur à Londres selon l’Equipe. Les deux clubs étaient tout proches d’un accord de principe lundi soir d’après le quotidien. La transaction, estimée à plus de 25 millions d’euros, est pourtant ralentie par la situation judiciaire du joueur. Pour sa part, le latéral droit parisien serait déjà convaincu. Le journal affirme ainsi que le représentant du joueur a trouvé un accord pour un contrat de cinq ans avec les Spurs.

Tous les voyants sont au vert donc. Ou presque. Un léger bémol subsiste. Condamné à deux mois de prison ferme le 26 septembre dernier, Serge Aurier ne peut toujours pas obtenir de visa pour l’Angleterre - comme cela avait été le cas en novembre dernier pour le déplacement de Paris à Arsenal en Ligue des champions.

Le défenseur ivoirien a fait appel de la décision mais a besoin d’un document officialisant cet appel et donc l’absence de condamnation à de la prison ferme. Une fois ces documents obtenus, l’ancien Lensois pourrait enfin obtenir son visa d’entrée pour l’Angleterre et, dans la foulée, un visa de travail. Le temps presse, à neuf jours de la fin du mercato.