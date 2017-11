Le Onze national sera fixé aujourd’hui sur ses adversaires du Mondial

C’est aujourd’hui vendredi que le Onze national sera fixé sur les noms de ses adversaires au Mondial FIFA 2018 en Russie à l’issue du tirage au sort qui aura pour cadre la somptueuse salle de concert du Palais d'Etat du Kremlin.

Retenue dans le quatrième chapeau aux côtés des sélections de Serbie, du Nigeria, d’Australie, du Japon, du Panama, de la Corée du Sud et de l’Arabie Saoudite, l’équipe nationale ne peut en aucun cas éviter le fait d’hériter de sacrés clients, surtout lorsqu’on sait que les gros calibres sont répartis sur les premier et second pots avec Russie, Allemagne, Brésil, Portugal, Argentine, Belgique, Pologne et France (chapeau 1) et Espagne, Pérou, Danemark, Suisse, Angleterre, Colombie, Mexique, Uruguay et Croatie comme protagonistes du chapeau 2.

Un Mondial, c’est que du lourd mais cela n’est pas fait pour intimider pour autant Younès Belhanda qui est parvenu à s’imposer comme pièce maîtresse au sein du club phare du championnat turc, Galatasaray. Dans des propos relayés par le site LDA, il a indiqué qu’ "en étant sérieux, notre objectif sera de bien figurer et de ne pas passer pour des peintres. On a des joueurs qui ont des qualités techniques, qui pourront s'exprimer."

Par ailleurs, l’international marocain ne partage pas l’avis du sélectionneur Hervé Renard qui, lui, est chaud pour un affrontement Maroc-France lors de la phase de poules. Lors de son passage dans l’émission Team Duga diffusée sur les ondes de la radio RMC, Younès Belhanda a fait savoir que "la France, ce ne serait pas un bon tirage. C'est un gros. C'est une sélection comme le Brésil, l'Argentine, qui joue le titre." Avant d’ajouter que "si on peut les retrouver plus tard dans la compétition, c'est bien. Déjà sortir des poules, ce serait bien. Les jouer en finale ? Ce serait bien oui."

Pour sa part, le sélectionneur de la National Mannschaft, Joachim Low, a tenu des propos élogieux à l’égard de l’équipe marocaine, avançant qu’elle est la meilleure des cinq sélections africaines qui représenteront le continent lors du Mondial russe

La formation allemande, championne sortante et qui se trouve dans le premier chapeau, pourrait fort bien tomber sur l’EN qui, d’après Joachim Low, avait fait un probant parcours dans les éliminatoires, en dominant son groupe sans encaisser le moindre but. Pour le sélectionneur allemand, la surprise pourrait venir de l’équipe marocaine qui retrouve le Mondial après deux décades d’absence.

L’on espère un tirage au sort clément qui permettra aux partenaires de Mehdi Benatia d’envisager la compétition dans de bonnes dispositions. Et pour préparer cette Coupe du monde, la FRMF tâchera de trouver des sparring partners dont le jeu serait similaire à celui développé par les adversaires de l’EN au cours de l’édition russe. Et au vu de ce qu’a montré le Onze national aux éliminatoires du Mondial, il y aura certainement des sélections de renom qui manifesteront leur intérêt pour le rencontrer en match test.