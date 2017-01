Le Onze national se complique l’existence

Le Onze marocain s’est incliné, lundi à Oyem, devant son homologue de la RD.Congo sur le score de 1 à 0 pour le compte de la première journée de la phase de poules (groupe C) de la Coupe d’Afrique des nations qui se déroule actuellement au Gabon.

Une défaite qui compromet à un pourcentage élevé l’avenir de l’équipe nationale dans cette compétition, surtout après le nul blanc qui a sanctionné les débats de l’autre match de ce groupe qui a mis aux prises la Côte d’Ivoire, tenante du titre et le Togo.

Certes, la déroute a bel et bien été à l’ordre du jour mais il ne faut aucunement enlever le mérite à cette sélection marocaine qui a produit son style de jeu, la marque de fabrique de son sélectionneur, Hervé Renard.

Les joueurs ont bien mouillé leurs maillots, ne rechignant nullement à la besogne. Ils ont pressé haut depuis l’entame de la partie, ne laissant aucunement à l’adversaire la possibilité d’orchestrer des actions en étant les premiers sur les ballons de récupération.

Sauf qu’en football, il ne suffit pas de défendre et de casser le jeu de l’équipe d’en face. Il faut aussi faire le jeu et créer des occasions de but et comme l’a souligné le sélectionneur national dans sa déclaration à l’issue du match, l’équipe a manqué d’efficacité.

Ainsi et contre toute attente, c’est le Onze national qui a dû payer cash suite à un moment de flottement au niveau de la défensie et une erreur d’appréciation du gardien de but, Mounir El Kajoui. Menant au score dès la 54e minute, les Congolais ont tenu bon le reste de la partie même s’ils ont terminé le match en infériorité numérique suite à l’expulsion de Mutumbala Lomalisa (80è) après avoir écopé de deux cartons jaunes brandis par le referee malgache H. Nampiandraza crédité d’ailleurs d’un arbitrage des plus corrects.

Une défaite d’entrée qui n’arrange guère les affaires de la sélection marocaine sommée de jouer son va-tout lors de sa prochaine sortie vendredi prochain contre le Togo. Et ce n’est pas gagné d’avance devant une équipe qui a gagné en confiance après avoir forcé le champion sortant au partage des points.

Il y a lieu de signaler en dernier lieu que la 31ème CAN se poursuivra aujourd’hui par la programmation des matches de la seconde journée du groupe A avec à l’affiche Gabon-Burkina Faso et Cameroun-Guinée-Bissau. Sachant que c’est l’égalité parfaite qui caractérise cette poule après les issues de parité de un partout qui ont scellé le sort des matches de la première manche.