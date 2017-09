Le Onze national plus déterminé que jamais

Le Onze national qui affronte son homologue malien ce soir au stade 26 Mars à Bamako n’a désormais plus droit à autre chose que la victoire s’il veut caresser les rêves d’une participation à la Coupe du monde en Russie après une vingtaine d’années de disette en la matière. Aussi ce qui compte pour la bande à Hervé Renard dans son périlleux déplacement au Mali, ce sont les trois points du succès, gage pour ne pas perdre le contact avec les Ivoiriens qui, à la faveur d’un joli 3-0 en terre gabonaise, ont repris leur tête dans le groupe C, après l’avoir égarée le temps d’une soirée au profit du Maroc auteur, lui, d’une éclatante démonstration (6-0) à Rabat. Un tout autre résultat donc face aux hommes d’Alain Giresse, sera synonyme de bagages pliés et d’adieu au voyage en Russie.

Ces deux victoires ont eu en tout cas pour effet de clarifier les choses. Elles ont éliminé pratiquement le Mali et le Gabon à qui il faudrait un miracle pour se qualifier, mais elles ont aussi compliqué les affaires des deux prétendants les plus assidus à la seule place permettant une participation à la Coupe du monde 2018 en Russie. Les choses sont claires pour le Onze National, c’est vaincre ou périr à chacune de ses sorties. D’abord ce soir face aux Aigles du Mali, puis lors du match du 6 octobre à l’occasion de sa réception des Panthères du Gabon et surtout lors du match décisif contre les Eléphants de la Côte d’Ivoire le 6 novembre prochain.

Cela étant, la route vers des jours heureux commence par une prestation victorieuse ce soir face aux Maliens à Bamako, ce qui ne sera pas une ballade comme celle de vendredi qu’on se le dise. En effet, nos Nationaux qui avaient aisément étouffé leurs vis-à-vis grâce à un pressing d’un milieu seigneurial et à une finition offensive des plus remarquées risquent cette fois de ne pas avoir les mêmes données à gérer. La situation est autre, c’est face à une bête blessée et dangereuse de surcroît qu’il va falloir composer en ce lundi à 19 heures locales (temps universel GMT). D’ailleurs, Hervé Renard, d’une lucidité qui lui est sienne en a vite compris la complexité sur les ondes de la TV en parlant ‘’ d’un résultat qui va leur rester en travers de la gorge’’ d’où la difficulté de la tâche qui attend les Marocains en terrain hostile. Le tout réside dans un état d’esprit à garder intact et celui de vendredi a tout du prometteur, car il laisse beaucoup d’espoir. On peut dire qu’au-delà d’une qualification, hypothéquée certes de deux malheureux nuls, on est en train de bâtir une belle équipe du Maroc et que l’avenir du football national est enfin en train de se dessiner.

Mais notre réel adversaire ce soir est à un autre méridien et plus précisément à Bouaké en Côte d’Ivoire. Les hommes de Marc Wilmots, après une déconvenue inattendue at-home face à la Guinée (2-3), dernièrement en éliminatoires de la CAN, ont vite fait de se ressaisir face à ceux de Camacho qui du coup risque d’en perdre sa place. Aussi c’est un duel à distance que le Maroc et la Côte d’Ivoire se livreront ce soir avec une petite pression pour nous autres car même en connaissance de cause et donc du score de la rencontre du leader et du Gabon, Hervé & Co seront à la recherche du résultat le plus positif possible.

Bonne chance à nos Lions !





Côte d’Ivoire-Gabon Stade de Bouaké à Bouaké 17h30 (GMT)

Mali-Maroc Stade 26 Mars Bamako 19h (GMT) au sifflet : Hamada El Moussa Nampiandraza (Madagascar) assisté de son compatriote, Ferdinand Jinoro et du Soudanais Mohammed Abdallah