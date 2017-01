Le Onze national peaufine les réglages avant le choc contre le Togo

Le Onze national poursuit son programme de préparation en perspective de son deuxième match de la phase de poule (Groupe C) de la Coupe d’Afrique des nations contre le Togo. Pour cette rencontre, prévue ce vendredi à partir de 19 heures toujours à la ville gabonaise d’Oyem, la sélection marocaine a repris mardi le chemin des entraînements, c’est-à-dire au lendemain de son match inaugural perdu face à son homologue de la République démocratique du Congo.

Cette séance qui a duré une heure et demie a vu la participation de l’ensemble des joueurs retenus pour la compétition, y compris Romain Saiss qui vient de perdre son grand-père et à qui « Libé Sport » présente ses condoléances les plus attristées.

Le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma, rapporte que lors de cette séance, le staff technique a procédé à la répartition de l’équipe en deux groupes. Le premier était composé des joueurs qui avaient disputé le match contre la RD Congo et ces éléments ont eu droit à de légers exercices de récupération, alors que le second groupe qui renfermait les internationaux qui étaient sur le banc de touche a effectué des exercices physiques et avec le ballon.

La séance de mardi s’est déroulée sous le regard du président de la FRMF, Fouzi Lakjaa, qui a tenu à être présent afin d’apporter son soutien à tous les membres de la sélection marocaine, sachant qu’il a fait l’objet de sévères critiques de la part des supporteurs marocains sur place à Oyem après la défaite devant la RDC.

La page de cette déconvenue doit être tournée pour se projeter sur le match contre le Togo au cours duquel l’EN est sommée de rectifier le tir dans l’espoir de raviver ses chances de qualification aux quarts de finale, objectif premier à atteindre tonné par le sélectionneur national, Hervé Renard. Celui-ci avait indiqué dans une déclaration rapportée par la MAP à l’issue de la rencontre face à la RD Congo qu’ «on ne va pas nous décourager même si le prochain match sera aussi âpre. A nous de redresser la barre et de nous mettre dans de bonnes conditions pour se remettre en selle ».

Une note d’optimisme également partagée par le capitaine Mehdi Benatia qui s’est dit confiant, soulignant dans un post sur son compte Instagram que le Onze national doit se dépenser davantage et affirmer sa personnalité au cours des deux prochains matches, ajoutant qu’en étant déterminés et efficaces, le résultat souhaité peut être à l’ordre du jour. Précisant que l’EN est tenue de gagner face au Togo et le match de la troisième journée contre la Côte d’Ivoire sera comme une finale.

Par ailleurs, bien avant les matches du groupe C qui auront lieu vendredi, la 31ème CAN se poursuivra ce jeudi par la programmation des rencontres du groupe B avec le derby maghrébin Algérie-Tunisie et la confrontation Sénégal-Zimbawe.

La Tunisie, qui reste sur une défaite devant le Sénégal, jouera sa dernière carte devant l’Algérie accrochée d’entrée par la surprenante formation zimbabwéenne. Un choc qui promet entre deux protagonistes décidés à ne pas quitter la compétition continentale par la petite porte.



* Programme du jeudi

2ème journée

16h00 : Algérie-Tunisie

19h00 : Sénégal-Zimbabwe