Le Onze national déterminé à franchir le cap égyptien

Le Onze national croisera le fer, dimanche soir à partir de 19 heures au stade de Port-Gentil, avec son homologue égyptien pour le compte des quarts de finale de la 31ème édition de la CAN 2017 qui se déroule au Gabon.

Si l’objectif prioritaire fixé au préalable par le sélectionneur Hervé Renard et l’instance fédérale était de franchir le cap des seizièmes de finale, il n y’a pas de mal à nourrir un autre espoir, des plus légitimes, celui d’accéder au dernier carré de cette compétition continentale.

D’ailleurs, toutes les conditions sont réunies pour atteindre cet objectif, à commencer par un coach chevronné qui aspire à aller le plus loin possible dans cette compétition, et pourquoi pas décrocher un troisième sacre africain ; ce qui serait une première dans les annales du football mondial, qu’un entraîneur gagne trois titres consécutifs avec trois sélections différentes.

Des joueurs déterminés plus que jamais, qui ont à cœur de poursuivre jusqu’au bout cette aventure entamée le 16 courant à Oyem. Des internationaux motivés à bloc qui savent fort bien qu’ils sont en train de vivre une belle expérience qu’ils n’oublieront certainement pas de sitôt, même une fois la page de leur carrière sportive tournée.

Une Fédération derrière l’équipe, ne ménageant aucun effort et ne lésinant point sur les moyens afin que l’édition gabonaise soit couronnée d’un plein succès.

Enfin des supporteurs qui souhaitent vivement de voir l’équipe nationale dans un grand jour et continuer à rester la bête noire de l’adversaire égyptien. Ce sera une confrontation âpre entre deux protagonistes au jeu pratiquement similaire. Les partenaires de Mehdi Benatia, retenu dans l’équipe type du premier tour de la CAN tout comme Ghanem Saïss, sont sommés de préserver la dynamique et la niaque démontrées au cours des trois matches des seizièmes de finale. C’est la rigueur et l’efficacité qui doivent primer car les joueurs marocains sont conscients que cette partie se jouera sur de petits détails et la moindre brèche devrait être perçue comme une opportunité de but.

Pour le sélectionneur national, Hervé Renard, l’optimisme mesuré reste de mise, faisant savoir dans une déclaration rapportée par la MAP qu’ «en quart de finale, nous aurons le droit légitime de rêver (et) nous devons avoir les ressources nécessaires pour aller le plus loin possible». Avis partagé par le capitaine Benatia qui a affirmé qu’ «il y a du cœur au sein de cette équipe (..) Ce n’est pas fini, nous sommes à deux matches d’un exploit, à nous d’y croire jusqu’au bout».

Après les matches des seizièmes disputés à Oyem, le Onze national a pris ses quartiers jeudi à Port-Gentil où il devra peaufiner les ultimes réglages afin d’être fin prêt pour cette rencontre dominicale qui bouclera les quarts de la CAN gabonaise.

A ce propos, il y a lieu de signaler que le bal des quarts de finale sera ouvert aujourd’hui samedi par la programmation de deux matches, à savoir Burkina Faso-Tunisie (16h00) et Sénégal-Cameroun (19h00). Dimanche et hormis la partie devant mettre aux prises l’Egypte avec le Maroc, sera programmé aussi le match RD.Congo-Ghana.