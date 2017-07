Le Onze national des U20 contraint au partage des points

La sélection marocaine de football (U20) a fait match nul, lundi à Abidjan, devant la sélection sénégalaise (0 à 0), dans le cadre de la 8è édition des Jeux de la Francophonie qu'abrite la métropole économique ivoirienne jusqu’au 30 juillet courant.

Les joueurs de la sélection marocaine ont disputé ce match en faisant montre d’un grand esprit de combativité, de sportivité et de fair-play, devant une sélection sénégalaise bien organisée, sans parvenir à changer le score tout au long des 90 minutes.

L’équipe marocaine dispute ainsi son premier match dans cette compétition francophone après l’annulation, samedi dernier, du match devant l’opposer à l’équipe gabonaise ayant déclaré forfait.

Le Maroc se trouve dans la poule C, aux côtés du Sénégal, du Gabon et de l’Ile Maurice.

Ce match s'est déroulée en présence de la délégation officielle représentant le Maroc aux Jeux de la Francophonie et composée de Kamal Lahlou, vice-président du Comité national olympique marocain (CNOM), l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, du directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, Mostafa Azaroual et du secrétaire général du CNOM, El Mamoun Belabbas, et des membres de la communauté marocaine établie en terre ivoirienne, venus nombreux soutenir la sélection nationale.

Dans une déclaration à la MAP, le sélectionneur national, Mark Christian Wotte, s’est félicité de l’excellente prestation de son équipe et de son jeu synchronisé, avant de déplorer le fait que malgré le rendement remarquable des joueurs sur le terrain, et leur sportivité, il était difficile de changer le score.

Il a mis en avant, dans ce sens, la combativité et la technicité des jeunes joueurs pour défendre les couleurs nationales, se disant confiant quant à la possibilité de son équipe de réaliser un bon résultat lors du prochain match devant l’opposer à son homologue de l’Ile Maurice.