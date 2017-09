Le Nigeria à un nul du bonheur

Le Nigeria, après trois succès, a concédé le nul au Cameroun (1-1), lundi à Yaoundé, en match comptant pour les qualifications africaines mais son chemin reste dégagé vers le Mondial-2018, à l'issue de la 4e journée.

Les Nigérians gardent la tête du groupe B, surnommé "le groupe de la mort", avec dix points, et six d'avance sur la Zambie, qui devait jouer en Algérie mardi. Un nul leur suffira le 7 octobre, face à leurs dauphins actuels, pour voir la Russie l'été prochain.

Les "Super Eagles" ont ouvert le score à la 30è minute de jeu par l'entremise de Moses Simon, avant que le Cameroun ne remette les pendules à l'heure, grâce à Vincent Aboubacar (74è, sur penalty). Ce match nul intervient trois jours après le succès décroché par les Nigérians à domicile au stade d'Uyo face au même adversaire (4-0). Les "Super Eagles" (10 points) demeurent à la première place, la seule qualificative, mais leur avance pourrait fondre à trois points si la Zambie (2e, 4 pts) s'impose en Algérie. Les "Lions indomptables" (3 pts) ont eux, perdu leurs chances de se qualifier. Ils restaient sur deux Coupes du monde de suite.

Les Nigérians peuvent nourrir des regrets, tant ils ont dominé les débats chez les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des nations 2017. Ils ont mené au score pendant près de 45 minutes après le but de Moses Simon (30e). Mais une erreur grossière du gardien Ikechukwu Ezenwa a offert aux locaux une chance quasi inespérée d'égaliser sur penalty.

Le Nigeria devra attendre un mois, et la réception de la Zambie le 7 octobre lors de la prochaine journée, pour valider sa qualification pour sa troisième Coupe du monde de suite. Une victoire ou un nul lui suffira. Dans l'autre match de ce groupe, l'Algérie, avec un seul point au compteur, devait accueillir à Constantine la Zambie. Dans la soirée, la Libye a gagné son premier match des qualifications contre la Guinée (1-0).