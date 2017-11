Le Meeting international du Maroc, l'occasion de mettre en avant la filière des courses de chevaux

Le Meeting international du Maroc des courses de chevaux, prévu les 18 et 19 novembre à Casablanca, constitue l'occasion de mettre en avant la filière des courses de chevaux au Maroc, affirme la Société Royale d’encouragement du cheval (SOREC).

"Ce meeting s’assigne pour objectif de faire connaître aux participants, aux visiteurs et aux médias, nationaux et internationaux, la qualité caractérisant la filière des courses de chevaux au Maroc", a souligné le directeur général de la SOREC, Omar Skalli, lors d’une conférence dédiée à la présentation de ce rendez-vous.

Cette manifestation permettra également de faire le point sur le niveau des chevaux marocains qui évoluent au fil des années grâce aux efforts des propriétaires, éleveurs, entraîneurs et jockeys marocains, a-t-il ajouté.

S'agissant de la qualité de la participation, M. Skalli a précisé que cette édition sera marquée par la présence de "plus de chevaux et surtout de meilleurs chevaux" avec entre autres, neuf chevaux pur-sang anglais venus de plusieurs pays dont la France, l'Angleterre et l'Espagne et 13 chevaux pur-sang arabe qui viennent à la fois d’Europe et du Moyen-Orient.

Par rapport au timing de l’événement, le DG de la SOREC a fait savoir que le choix du mois de novembre n’est pas anodin, puisque le climat n’est pas favorable à l’organisation de courses en Europe, ce qui facilitera la réception des chevaux et des professionnels de courses hippiques.

Au programme de cette édition, figurent 12 courses dont 8 internationales. Il s'agit entre autres du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI du pur-sang anglais, prévu le 18 novembre, et du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI du pur-sang arabe qui se déroulera le lendemain.

Dix pays prendront part à ce meeting, avec 700.000 euros d’allocation lors des deux jours de compétitions qui connaîtront des spectacles d’art équestre moderne.

Après le franc succès des deux premières éditions, le Meeting international du Maroc, initié par la SOREC, représente désormais l’un des plus grands rendez-vous hippiques d’Afrique et une véritable vitrine d’exposition pour un sport d’excellence et de performance.

Le Meeting international du Maroc est le résultat de la fusion de deux événements majeurs du calendrier hippique marocain: la Journée internationale du pur-sang arabe et la Journée internationale du pur-sang anglais. Respectivement organisés depuis 2002 et 2012, ces deux événements ont largement contribué au rayonnement international des courses de chevaux.