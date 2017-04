Le Marocain Anass Ait El Abdia termine en jaune le trentième Tour cycliste du Maroc

Le Marocain Anass Ait El Abdia a remporté le 30-ème Tour cycliste du Maroc, au terme de la 10-ème et dernière étape, disputée dimanche entre Rabat et Casablanca sur 120 km. Il s'agit du troisième Marocain à remporter ce titre après la légende Mohamed El Gourch et Mohcine Lahssaini.

Ait El Abdia avait décroché le maillot jaune très convoité au terme de la 4ème étape, la plus difficile de cette compétition, courue lundi dernier entre Oued Laou et Al Hoceima sur 191,5 km. Le cycliste marocain a réussi à garder la tête du classement pendant sept étapes d'affilée.

Dans une déclaration à la MAP, Ait El Abdia s’est dit très heureux de remporter le Tour pour la première fois de sa carrière, soulignant que cette victoire est le fruit d’entraînements intenses et de l’implication de l’ensemble des éléments de l’équipe nationale qui lui ont apporté leur soutien depuis la première étape.

Le jeune cycliste marocain a indiqué que cette victoire sera le prélude à d’autres succès pour le cyclisme et les cyclistes marocains sur la scène internationale.

La 10-ème et dernière étape du 30-ème Tour cycliste du Maroc, disputée entre Rabat et Casablanca sur une distance de 120 km, a été remportée par l’autre Marocain Galdoune Ahmed Amine, de l’équipe italienne Gallina Colosio Eurofeed.

Il a réalisé un chrono de 2h30 :31, devançant son compatriote Makhchoun Mounir et Shumov Nikolai de l’équipe italienne Gallina Colosio Eurofeed.

Au terme de cette étape, le maillot vert est resté en possession du Marocain Galdoune Ahmed Amine. Quant aux maillots rose (meilleur jeune) et blanc à pois rouges, réservé au champion du Grand Prix de la montagne, dit aussi meilleur grimpeur, ils ont été remportés respectivement par Journiaux Axel de Vendée-U Pays de la Loire (France) et le Croate Rumac Josip de l’équipe Synergy Baku Cycling Project (Azerbaidjan). Inscrite au calendrier de l’UCI Africa Tour, cette compétition, organisée par la Fédération Royale marocaine de cyclisme sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a réuni cette année 120 coureurs représentant 20 équipes d'Afrique, d'Europe et des Amériques.