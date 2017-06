Réalisé par le militant écologiste

«Le Maroc vu du ciel», un documentaire qui montre le Royaume comme on ne l’a jamais vu, réalisé par Yann Arthus-Bertrand, sera diffusé ce soir sur 2M en version arabe et le 22 juin sur France 2 en version française. Le documentaire est le fruit d’un partenariat entre deux institutions publiques marocaines, 2M et l’Office national marocain du tourisme (ONMT) avec le réalisateur et sa société de production. Des ruines de Volubilis à la centrale solaire de Noor, le film raconte l’histoire d’un Maroc en marche, qui puise ses forces de son histoire et ses traditions pour relever les défis du monde moderne, de la transition énergétique aux nouveaux challenges économiques. Grâce à des prises de vue aériennes couvrant l’ensemble du territoire national, «Le Maroc vu du ciel» révèle la diversité, la richesse et la beauté des paysages marocains, mais aussi son histoire, ses traditions et ses projections d’avenir. Pour son tournage, Yann Arthus-Bertrand a fait usage des toutes dernières technologies audiovisuelles, captant des images impressionnantes. «Le Maroc vu du ciel» est d’ailleurs le premier film de Yann Arthus-Bertrand exclusivement tourné en 4K. Il a, en effet, choisi un nouveau système gyro-stabilisé unique au monde, la GSS 516, adapté spécialement pour lui. Ce système entièrement motorisé et stabilisé est associé à la caméra Red Dragon pour une qualité 4K optimisée et des prises de vue toujours plus belles.

L’écriture et la narration du film ont été confiées à Ali Baddou, journaliste et animateur radio et télévision franco-marocain, qui a accepté volontiers de se lancer dans l’aventure de redécouvrir et faire découvrir au public son pays sous un angle artistique original. «Je n'ai pas hésité une seconde. Je connais et j'admire le travail de Yann depuis longtemps et j'étais fier qu'il pense à moi. Et puis le Maroc, bien sûr, était une évidence. L'envie d'y retourner pour ce projet hors norme, pour y voyager comme je ne l'avais jamais fait et voir ce pays comme je ne l'avais jamais vu», explique Ali Baddou.

De son côté, Salim Cheikh, directeur général de 2M, souligne que «le film est un magnifique écrin pour le Maroc. Au-delà des atouts naturels ou culturels du Royaume, il nous permet de voir, à travers la narration d’Ali Baddou et l’œil de Yann Arthus-Bertrand, les progrès réalisés par notre pays dans tous les domaines. Il était naturel pour nous de soutenir pleinement et complètement ce projet. C’était d’ailleurs pour les équipes de 2M un énorme plaisir de collaborer avec l’équipe du film sur les aspects éditoriaux, les montages et les textes». Pour sa part, Abderrafie Zouiten, directeur général de l’ONMT, explique que «les productions de Yann Arthus-Bertrand ont toujours eu un grand succès à travers le monde.

Le Maroc vu du ciel s’inscrit dans l’esprit de ses autres grandes réalisations. Au-delà d’être un film artistiquement exceptionnel, pour l’ONMT, c’est un superbe outil de promotion de l’image du Maroc et de valorisation de son patrimoine. Des millions de personnes à travers le monde, découvriront les différentes facettes des régions de notre pays comme jamais exposées auparavant ».

Rappelons enfin que Yann Arthus-Bertrand est un photographe, reporter, réalisateur et écologiste français, né le 13 mars 1946 à Paris. Son livre la Terre vue du ciel, paru pour la première fois en 1999 et dont a été tiré un documentaire du même nom en 2004, est un best-seller mondial. Il a réalisé deux des documentaires écologiques les plus influents de ces dernières années, à savoir Home et Human. Yann Arthus-Bertrand préside également la Fondation GoodPlanet.