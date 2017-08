Le Maroc vise à partager son expérience avec le Sénégal en matière d'accessibilité au logement social

Le Maroc, invité d’honneur de la deuxième édition du Salon international de l’habitat de Dakar (SENHABITAT) ambitionne de partager son expérience dans le domaine de l’accessibilité au logement social avec le Sénégal, a affirmé récemment à Dakar, l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Taleb Barrada.

"Le Maroc sera appelé lors de ce salon à partager son expérience dans le domaine de l'habitat avec le Sénégal, notamment sa capacité à rendre accessible le logement social aux catégories de populations qui en ont besoin", a-t-il dit lors du lancement des travaux préparatoires de la deuxième édition du Salon de l’habitat, prévue du 10 au 12 octobre prochain sur le thème "L’habitat social dans le contexte du nouvel agenda urbain : quels leviers d’accélération ?".

Relevant que le partage d’expérience dans le domaine de l’habitat entre le Maroc et le Sénégal s’inscrit dans le cadre des accords signés devant SM le Roi Mohammed VI et le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, à l'occasion des dernières visites du Souverain à Dakar, M. Barrada a noté que l’habitat social figure en tête des priorités en termes de demandes sociales et constitue un levier de développement économique à même de stimuler la croissance, rapporte la MAP.

Le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville est mobilisé pour une participation dynamique à ce salon pour qu'elle soit à la hauteur des attentes et des relations exemplaires entre Dakar et Rabat, a-t-il dit.

De son côté, le ministre sénégalais du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie, Diène Farba Sarr a indiqué que "ce salon est un évènement international qui doit nous permettre de mobiliser l'expertise locale et celle venue d'ailleurs, afin de mieux définir les orientations qui assureront la promotion du secteur".

"Il est aussi une exposition commerciale qui se veut une vitrine des innovations dans le domaine de l'habitat", a-t-il relevé, annonçant que "SENHABITAT Dakar aura lieu dorénavant dans la première quinzaine du mois d'octobre des années impaires pour mieux le positionner par rapport aux autres évènements internationaux qui intéressent notre pays et les autres acteurs impliqués".

Selon lui, la particularité de cette édition est la prolongation de l'exposition commerciale du 13 au 15 octobre 2017.

Le Salon international de l’habitat de Dakar est, d'une part, une conférence pour faire le point et envisager les perspectives dans le domaine de l'habitat et, d’autre part, une exposition de tous les professionnels du secteur.

Le Maroc disposera d'un pavillon spécial "Made in Maroc". D'autres pavillons seront mis en place comme ceux de la France, de l'Espagne et du Portugal.

Le salon servira aussi de cadre d'accueil d'un agenda riche de rencontres de réseautage et de plaidoyer, à l'image de la réunion de haut niveau des ministres africains de l'Habitat social et des ateliers qui se tiendront avec les acteurs du logement.

L'édition de 2016 avait drainé pas moins de 1.500 visiteurs et a été marquée par la participation de 59 exposants et de 210 délégués en provenance de 16 pays.