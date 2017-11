Le Maroc, un hub régional de l'industrie des lubrifiants

Le Maroc constitue un hub régional de l'industrie des lubrifiants, avec un potentiel d'exportations considérable vers le continent africain, a affirmé, récemment à Accra, le directeur de développement Afrique Petromin international, Hicham Bouzoubaa.

"Le marché marocain dispose de potentialités énormes pour développer l'industrie de transformation et de fabrication des lubrifiants et se positionne de plus en plus comme le hub incontournable pour l'export vers l'Afrique", a relevé M. Bouzoubaa, lors d'une intervention à la 6é conférence africaine sur les huiles de base et des lubrifiants, organisée par l'ICIS -Independant Chimical Information Service.

Il a noté que les exportations des produits lubrifiants finis au Maroc ont connu une hausse exceptionnelle, passant d'une moyenne de 400 tonnes en 2014 à 30.000 tonnes en 2016, expliquant cette évolution par l'implantation de plusieurs multinationales, qui ont bénéficié des mesures incitatives mises en place par le Royaume pour orienter leur production vers l'export.

Selon lui, cette tendance va se renforcer davantage après l'intégration du Maroc dans la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), rapporte la MAP.

"Les opérateurs du marché des lubrifiants s'attendent à une exonération des produits fabriqués au Maroc, ce qui va constituer un avantage compétitif pour les produits marocains dans la région", a-t-il indiqué.

Cet événement, qui a connu la participation de 600 personnes, a été une occasion pour faire découvrir le potentiel du marché marocain à une panoplie de décideurs et opérateurs du secteur et faire connaître les mesures incitatives offertes par le Royaume aux investisseurs.

La conférence, organisée pour la première fois en Afrique de l'Ouest, vise à jeter la lumière sur le marché africain des huiles et lubrifiants, les opportunités d'investissements sur le continent et les potentialités d'approvisionnement, ainsi que les perspectives du marché africain.

L'ICIS a pour mission de fournir aux entreprises des matières premières des informations et des outils d'analyse précieux qui leur permettent d'identifier et de réagir aux opportunités sur des marchés en constante évolution.