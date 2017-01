Le Maroc récompensé par le Prix de l'engagement pour le tourisme durable

Le Maroc a été récompensé par le Prix de l’engagement pour le tourisme durable, décerné par la revue espagnole spécialisée dans le tourisme rural et d’aventure "Aire Libre", dans le cadre du 37ème Salon international du tourisme de Madrid (FITUR 2017, 18-22 janvier).

Ce prix, décerné dans le cadre aussi de la proclamation par les Nations unies de 2017 comme Année internationale du tourisme durable pour le développement, a été remis au Maroc, représenté par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), pour son organisation réussie de la 22ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (COP22) qui a permis d’adopter un cadre d’action global pour lutter contre le réchauffement climatique, rapporter la MAP.

Intervenant lors de la remise de ce prix, le directeur exécutif d’Outside Communication, société éditrice de la revue "Aire Libre", José Ignacio Fernandez Garcia, a relevé que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a fait du développement durable un objectif national, dans le but de placer l’être humain au centre des politiques de développement.

Il a mis l’accent, à cet égard, sur l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), qui œuvre depuis 2005 pour la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, ainsi que sur la Stratégie nationale de développement durable qui vise à préserver le patrimoine écologique, compte tenu de l’importance de la biodiversité dans le développement durable.

M. Fernandez Garcia a aussi relevé que les projets de reforestation au Maroc ont porté sur plus de 500 mille hectares avec des espèces très variées, tout en mettant en exergue la politique nationale de l’eau, visant à garantir le droit de l’ensemble des citoyens à l’eau et mettre en place une infrastructure hydraulique moderne.

Il a, en outre, souligné les initiatives visant à faire des provinces du Sud un modèle en matière de développement régional intégré, à travers le développement durable et la promotion des investissements.

De son côté, le directeur de la délégation de l’ONMT en Espagne, Mohamed Sofi, a mis en avant l’engagement de l'ensemble des parties concernées visant à faire du Maroc une destination touristique durable et responsable, ajoutant que cet engagement a été illustré notamment par l’organisation de la COP22.

Il a également estimé que l’engagement des touristes est essentiel pour gagner le pari du tourisme durable, ajoutant que la grande diversité des paysages du Maroc constitue un atout pour augmenter les flux touristiques à destination du Maroc.

"Nous continuerons sur cette voie et cette stratégie afin de faire du Maroc une destination exemplaire au niveau mondial en matière de tourisme durable et responsable", a dit M. Sofi.

Cette cérémonie de remise des prix a été marquée par le lancement d’une initiative parrainée par la revue "Aire Libre" visant à contribuer à la préservation et au développement des forêts d’arganier au Maroc, un symbole de la durabilité qui contribue au développement socioéconomique des populations locales.

Le stand marocain à ce salon, représentant l’ensemble des régions touristiques du Royaume, a connu une grande affluence depuis l’ouverture mercredi de cet événement, les visiteurs du salon montrant un grand intérêt pour les atouts et les offres touristiques riches et diversifiées du Maroc.

La délégation marocaine a aussi tenu, à cette occasion, plusieurs réunions et rencontres B2B avec des professionnels internationaux du secteur, notamment des tour-opérateurs, des compagnies aériennes et des sites spécialisés, en vue d’offrir davantage de visibilité pour le produit touristique marocain et prospecter de nouveaux marchés.