Le Maroc primé au Salon international de tourisme ITB China

L'agence de voyages marocaine "Morocco Golf Services" a remporté un Award dans la catégorie des meilleurs services, lors de l'ITB China, organisé du 10 au 12 mai à Shanghai.

Une consécration qui récompense les efforts déployés par "Morocco Golf Services" en faveur de la promotion de la destination Maroc auprès de la clientèle golfique chinoise, indique l'agence dans un communiqué.

L'agence MGS était en lice dans la catégorie "Services", aux côtés d’une cinquantaine d’entreprises internationales, souligne la même source, ajoutant que le salon ITB China a également récompensé d’autres entreprises internationales dans diverses catégories, notamment le "Marketing", "Adaptation produit", "Media" et "Start-up".

L’opérateur touristique marocain MGS est spécialisé depuis ses débuts il y a 3 ans dans le haut de gamme golfique, rapporte la MAP. Grace à son partenaire en Chine, MGS réalise une croissance importante de 20% avec l’empire du Milieu. Et pour cause, la Chine compte à ce jour près de 700.000 golfeurs licenciés, et plus de 3 millions d’amateurs de la petite balle blanche. Le potentiel de développement de ce secteur de niche est énorme avec une prévision de 20 millions de golfeurs à l’horizon 2020, et le marché chinois représente une réelle opportunité pour le Maroc. Ainsi, plus de 137 millions de touristes chinois ont voyagé à travers le monde en 2016 et ont dépensé plus de 220 milliards de dollars. En se déployant sur ce marché porteur, relève le communiqué, "Morocco Golf Services" ambitionne ainsi d’accompagner la vision touristique marocaine qui vise à attirer 300.000 touristes golfeurs à l’horizon 2020. La profession peut compter, désormais, sur un atout de taille, à savoir l’abrogation de l’obligation d’obtention d’un visa pour les touristes chinois.

Le Salon ITB est considéré comme le plus important salon de tourisme dans le monde. Tenu pour la 1ère fois à Shanghai en Chine du 10 au 12 mai courant, ITB est organisé chaque année à Berlin, en Allemagne, depuis 51 ans. La 1ère édition chinoise a accueilli plus de 10.000 visiteurs professionnels et a bénéficié du soutien de la communauté européenne qui rassemble le plus grand nombre d’exposants.