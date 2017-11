Le Maroc présente ses atouts à la Foire internationale du tourisme de Varsovie

La 25ème Foire internationale du tourisme de Varsovie «TT Warsaw» a été l'occasion pour le Maroc de dévoiler la richesse et la diversité de l'offre touristique nationale sous toutes ses facettes.

Ce Salon, l'un des plus importants de l'Europe de l'Est, offre une opportunité aux professionnels du secteur touristique marocain de tisser des liens avec les professionnels polonais et internationaux en vue de mettre en avant la richesse et la diversité de l'offre touristique du Royaume et de renforcer l'attractivité de la destination Maroc, rapporte la MAP.

Le stand marocain au design et architecture alliant authenticité et modernité sur fond de couleurs évoquant la diversité des multiples destinations du pays, a été aménagé par l'Office national marocain du tourisme sur une superficie de 100 m2 et offre une information attractive et exhaustive sur la destination Maroc, ses charmes et ses atouts et ce, dans un cadre égayé par des airs exécutés par une troupe gnawa.

Le stand du Maroc a été inauguré par l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Youns Tijani qui a tenu à souligner que le Maroc a remporté le "Prix du meilleur stand" lors de la précédente édition du Salon international de Varsovie.

Ce pavillon a mis en exergue les atouts culturels du Maroc et son positionnement en tant que destination sûre garantissant aux visiteurs un dépaysement total et fait l'objet d'un engouement auprès d'un public nombreux venu découvrir les potentialités touristiques et les richesses culturelles du Royaume.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc a souligné l’excellence des relations diplomatiques et économiques existant entre le Maroc et la Pologne et s’est félicité du fait que le Maroc jouit d’une bonne perception auprès des Polonais, tel que reflété par le nombre, de plus en plus croissant, de touristes polonais en visite

au Maroc.

Environ 50.000 Polonais se rendent chaque année au Maroc, un chiffre appelé à croître, a souligné l'ambassadeur, ajoutant qu'il est prévu que ce nombre atteindra 52.000 cette année à la faveur notamment des dessertes aériennes low cost lancées par les compagnies Ryanair vers Marrakech et Wizzair à destination d'Agadir.

Une délégation de professionnels marocains du tourisme qui comprend des professionnels de l’hôtellerie, des tour-opérateurs et des représentants d’agences réceptives ont pris part à ce rendez-vous touristique qui s’est achevé samedi.