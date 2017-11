Le Maroc prend part au Festival international du film du Caire

La 39ème édition du Festival international du film du Caire, initié par le ministère égyptien de la Culture, s'est ouverte mardi au Caire avec la participation de 175 films représentant 53 pays, dont le Maroc. La compétition officielle du festival porte sur 15 films, dont "Fortunata" du réalisateur italien Sergio Castellito, "Une saison en France" du réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun, "Insyriated" du Belge Philippe Van Leeuw, "Los Perros" de la Chilienne Marcela Said, "Pomegranate Orchard" de l'Azerbaïdjanais Ilgar Najaf, "Tunis By Night" du Tunisien Elyes Baccar, "Nina" du Slovaque Juraj Lehotsky, "The Seeds of violence" du Coréen Lim Tae-Gue et "Redu" de l'Indien Sagar Vanjari. Le jury de cette compétition se compose, notamment, de l'acteur égyptien Hussein Fahmy (président), des réalisateurs palestinien Hany Abu-Assad et chinois Jack Lee en plus des actrices Kinda Alloush (Syrie) et Fabienne Babe (France).

Le cinéma égyptien est absent de la compétition officielle de ce festival. Le festival comprend également un concours officiel hors compétition, outre plusieurs activités à l'instar de la Semaine des critiques, les horizons du cinéma arabe et le cinéma de demain. Pour ce qui est du concours "Horizons du cinéma arabe", plusieurs films y concourent, en particulier "Pluie de sueur" et "La maison dans les champs", réalisés respectivement par les Marocains Hakim Belabes et Tala Hadid.

Quant au jury de la compétition "Semaine des critiques", il se compose du critique de cinéma marocain Abdelkerim Ouakrim, du réalisateur égyptien Houssam Alouane et de la réalisatrice grecque Evangelia Kranioti. S'agissant de la compétition "Cinéma international de demain des courts métrages", elle verra la participation de 29 films, dont "Profession tueur" du Marocain Walid Ayoub. En ouverture du 39è Festival international du film du Caire, dont l'Australie est l'invitée d'honneur, a été projeté le film "The Mountain Between us" du Palestinien Hany Abu-Assad.