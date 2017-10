Le Maroc porté à la présidence de la Commission internationale de solidarité avec le peuple palestinien

La Commission internationale de solidarité avec le peuple palestinien a décidé, à l'issue de sa réunion constitutive, tenue à Rabat les 29 et 30 septembre, d'attribuer au Maroc la présidence de cette institution, en la personne de Talaa Saoud Al Atlassi.

Cette commission est composée également de la Tunisienne Sanae Jaâ Billah en tant que vice-présidente et du Palestinien Anis Souwaydan comme secrétaire général, indique la Déclaration finale de la commission, notant qu’une journée dédiée à la Palestine sera organisée chaque année au cours de laquelle il sera procédé à l'organisation de conférences, d'activités culturelles et artistiques et de diverses manifestations.

Au cours de cette réunion, il a été convenu d'organiser une semaine de la Palestine pour les jeunes générations afin de les sensibiliser à la question palestinienne à travers des séminaires et d'annoncer le prix international de la Palestine pour la solidarité dédié à une idée novatrice qui mettra en avant la solidarité en faveur du peuple palestinien.

Selon la Déclaration finale, il a aussi été décidé de décréter une journée spéciale pour soutenir le militantisme des femmes palestiniennes, outre l'examen de la mise en place d'une commission médicale à l'Organisation de solidarité avec les peuples d'Afrique et d'Asie (OSPAA) pour effectuer des campagnes médicales en Palestine et dans les pays d'immigration tels que le Liban pour prendre soin des enfants qui souffrent de répression.

Les participants à cette réunion ont, par ailleurs, appelé à la nécessité de soutenir les Palestiniens pour donner une nouvelle dynamique au processus politique afin de parvenir à une solution juste pour leur cause nationale, notant que la question palestinienne constitue l'axe le plus important dans la solidarité avec les peuples de l'Afrique et de l'Asie.

La commission a également fait part de sa volonté de mettre à nu les tentatives israéliennes visant l'extension des colonies et la répression du peuple palestinien.

Cette réunion, à laquelle ont pris part les représentants des commissions de solidarité issus de l'Egypte, de la Tunisie, du Maroc, de la Palestine, du Liban, du Bahreïn et de la Russie, s'inscrit dans le contexte d'une évolution positive de la reconnaissance au niveau international des droits des Palestiniens, notamment leur adhésion à l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et à l'UNESCO en tant que membre à part entière, entre autres.

En outre, la commission a choisi le Maroc pour abriter sa première réunion en reconnaissance de son rôle dans le soutien à la cause palestinienne, et en particulier à la contribution efficiente de S.M le Roi Mohammed VI, en tant que président du Comité Al Qods.

L'OSPAA, qui vise à soutenir les mouvements d'indépendance nationale, a créé, lors de son Congrès qui a eu lieu en octobre dernier à Rabat, la Commission internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

Cette commission a pour objectifs de soutenir le peuple palestinien afin qu'il recouvre ses droits légitimes et de ranimer l'intérêt populaire sur les plans régional et international quant à la question palestinienne.

Il convient de rappeler que le siège de la Commission internationale de solidarité avec le peuple palestinien a été inauguré, vendredi dernier à Rabat.

A cette occasion, Talaa Saoud Al Atlassi a affirmé que le choix du Maroc pour abriter ce siège reflète l'estime que témoigne l’OSPAA envers l’engagement et le soutien continus du Maroc en faveur de la cause palestinienne et de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes.

Dans une déclaration à la MAP, il a mis en exergue le rôle important qu’assumera ce mécanisme international, composé des commissions de paix et de solidarité au Maroc, en Russie, au Népal, en Inde, au Sri Lanka, en Grande-Bretagne, au Vietnam, en Tunisie, en Egypte, en Irak, au Liban, au Bahreïn et en Palestine.

Talaa Saoud Al Atlassi, également président de la Commission marocaine pour la paix et la solidarité et vice-président de l'OSPAA, a souligné que cette Commission entreprendra des actions efficaces auprès de la communauté internationale et des ONG pour soutenir la lutte du peuple palestinien, notant que le choix de l'Union marocaine du travail (UMT) pour abriter le siège de cette commission, découle du capital historique de cette centrale syndicale, qui joue un rôle actif au service de la Commission et de la cause palestinienne.

De son côté, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine au Maroc, Zouheir Saleh Mohamed Achchane, a indiqué que le positionnement du Maroc le prédispose à abriter et gérer cette commission, se disant fier du soutien apporté par le Maroc à la cause palestinienne.

Pour sa part, le secrétaire général de l'UMT, Miloudi Moukharik, a considéré que le choix des locaux de l'UMT pour abriter le siège de cette commission représentante un honneur pour la classe ouvrière et les adhérents de l'Union, qui a soutenu et continuera à soutenir la cause palestinienne dans les forums internationaux.