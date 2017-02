Le Maroc “partiellement libre” en attendant mieux

L’ONG américaine, Freedom House, vient de publier son rapport 2017 sur les libertés dans le monde. Elle a classé le Maroc parmi les pays « libres partiellement » avec 41 points sur 100, soit le même score que l’année dernière, ce qui signifie que le Royaume n’a pas progressé en matière de libertés.

Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, la Tunisie a été classée parmi les pays « libres » avec un score de 78 points sur 100, alors que le Liban, la Jordanie et le Koweït ont été classés parmi les pays «partiellement libres», avec respectivement 44, 37 et 36 points sur 100.

Les autres pays arabes tels que l’Algérie, l’Egypte, la Mauritanie, l’Arabie Saoudite, l’Irak ont été rangés parmi les pays où les libertés sont bafouées par les autorités publiques.

«Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) ont été longtemps classés parmi les régions qui obtiennent de mauvais résultats», a mis en exergue Freedom House. Et d’ajouter que l’atteinte aux libertés est due «à des décennies d’autoritarisme, de corruption et d’interventions étrangères erratiques».

Par ailleurs, le rapport de cette ONG américaine a mis en exergue le fait que 67 pays sur les 195 concernés par son classement ont connu un net recul en matière de respect des droits politiques et des libertés civiles en 2016, contre 36 pays ayant enregistré des progrès dans le domaine.

Comparée aux années précédentes, 2016 a enregistré, pour la première fois, un recul des libertés dans les pays dits libres. Les Etats européens ont représenté à eux seuls un quart du nombre des pays ayant enregistré un recul dans le domaine du respect des libertés.

Il s’agit de la 11ème année consécutive marquée par un recul de la démocratie dans plusieurs pays du monde, relève le rapport.

« En 2016 il y a eu 87 pays libres, 59 pays partiellement libres et 49 non libres », selon ce classement basé sur la faculté des citoyens d’un pays à jouir de leurs droits politiques et civiques.

Mais ce qui est important dans le rapport de Freedom House, c’est le classement des pays africains parmi les pays « libres » tels que le Sénégal (78 points sur 100), le Cap-Vert (90 points), le Ghana (83 points), le Bénin (82 points), la Namibie (77 points) et l’Afrique du Sud (89 points). D’autres pays africains ont été qualifiés de « partiellement libres » comme le Mali, le Nigeria et la Côte d’Ivoire.

Le rapport a, par ailleurs, mis en garde contre la montée des mouvements populistes qui constituent une réelle menace pour la démocratie dans le monde.

L’élection de Donald Trump démontre à cet effet que les Etats-Unis ne sont pas à l’abri de ces mouvements qui ont déferlé ces dernières années sur les deux rives de l’Atlantique, explique Arch Puddington, un des rédacteurs du rapport.

Puddington a également précisé que ces dirigeants populistes pourraient mettre en péril les acquis démocratiques durement gagnés durant les 25 dernières années et privilégier les intérêts étroits de leurs nations au détriment de la paix, de la liberté et de la prospérité mondiales.