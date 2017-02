Le Maroc participera à la construction de la nouvelle capitale de la République du Soudan du Sud

S.M le Roi Mohammed VI, accompagné de S.A le Prince Moulay Ismail, est arrivé mercredi après-midi à Juba, pour une visite officielle en République du Soudan du Sud, la première effectuée par le Souverain dans ce pays, et a eu, le même jour, des entretiens en tête à tête avec le Président Salva Kiir Mayardit.

Qualifiée d’historique par de nombreux observateurs, cette visite, qui ne manquera pas d’ouvrir une nouvelle page dans les relations entre Rabat et Juba, vient conforter la vision Royale d’une Afrique capable d’assurer son propre développement et de changer par elle-même son destin, grâce à la forte détermination de ses peuples, à leurs potentialités humaines et à leurs ressources naturelles.

Elle intervient au lendemain du retour triomphal du Royaume au sein de sa famille institutionnelle africaine et permettra au Maroc de faire bénéficier la jeune République du Soudan du Sud de son expertise et de son savoir-faire accumulés au fil des années dans divers domaines. C’est le cas, tout particulièrement, des questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. L’expérience marocaine, largement reconnue sur le plan international et sollicitée par de nombreux pays, serait mise au service de la sécurité et de la stabilité du Soudan du Sud.

Comme à l’accoutumée, le volet social et humanitaire ne manquera pas d’imprégner et de marquer cette visite par de nouvelles actions en faveur de la population locale.

Dans ce sens, force est de souligner que le déploiement, sur Hautes instructions de S.M le Roi, d'un Hôpital de campagne multi-spécialités à Juba, au profit des populations de ce pays, s’inscrit dans la tradition humanitaire panafricaine du Royaume, et constitue l’axe central de la solidarité active du Maroc avec le peuple frère de la République du Soudan du Sud.

La visite du Souverain au Soudan du Sud ne manquera également pas de donner une forte impulsion aux relations politiques et économiques, encore embryonnaires, entre les deux pays, comme elle permettra aux deux parties de convenir d’actions concrètes devant participer à la promotion d’une coopération bilatérale renforcée, diversifiée et mutuellement avantageuse.

Cette visite sera également l’occasion pour les deux pays de mettre en place un cadre juridique étoffé et opérationnel, à même de structurer une collaboration fructueuse et une coopération Sud-Sud pour l’avenir, pragmatique et solidaire, construite autour de l’échange d’expériences et le partage d’expertise.

Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi et le Président Salva Kiir Mayardit, ont présidé, mercredi au Palais présidentiel à Juba, la cérémonie de signature de neuf accords bilatéraux dans différents domaines de coopération entre les deux pays.

Au début de cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Hassad, a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné que conformément à la vision de Sa Majesté le Roi en matière de coopération Sud-Sud et dans le cadre des relations fraternelles entre le Royaume du Maroc et la République du Soudan du Sud, «le Maroc est engagé à partager son expérience en termes d'urbanisation et du développement urbain, en vue de soutenir la construction d'une nouvelle capitale» du Soudan du Sud.

le Royaume a accepté de financer les études de faisabilité technique et financière de ce grand projet à hauteur de 5,1 millions de dollars, a précisé le ministre de l'Intérieur dans son allocution devant S.M le Roi et son hôte, ajoutant que les études préliminaires vont se concentrer sur l'urbanisation et les aspects sociaux, économiques et environnementaux du projet.

Faisant savoir que ces études vont donner lieu à un projet de plan directeur, un montage technique et financier et un plan de réalisation, le ministre a noté que le Royaume apportera son assistance à la République du Soudan du Sud durant les différentes phases de la mise en œuvre de ce projet. Et d'ajouter que la gestion déléguée du projet sera confiée, du côté marocain, au groupe Al Omrane sous la supervision d'un comité exécutif nommé par SM le Roi. Il a, dans ce sens, annoncé la création d'un comité de suivi du projet, qui devrait se réunir au moins deux fois par an.

Les accords signés s'inscrivent dans le cadre du renforcement des liens de partenariat et de coopération avec des pays du continent et reflètent l'engagement sans faille de S.M le Roi Mohammed VI pour la consolidation d'une coopération Sud-Sud solidaire et agissante, érigée par le Souverain parmi les axes fondamentaux de la politique étrangère du Royaume, au service des intérêts des peuples africains frères.