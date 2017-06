Le Maroc participe au salon tchèque de l’export

A l’instar des années précédentes, l’ambassade du Royaume du Maroc à Prague a pris part à l’édition 2017 du salon tchèque de l’export organisé récemment à la Foire internationale dans le quartier industriel Holesovice de la capitale tchèque.

Intervenant devant un parterre d’hommes d’affaires et de représentants du ministère tchèque du Commerce et de l’Industrie, M. Brahim Bah, conseiller en charge des affaires économiques à l’ambassade, a donné une présentation chiffrée des secteurs performants et à fort potentiel de l’économie marocaine, exposant aussi le cadre des investissements fort attractifs mis en place par le Royaume et les multiples opportunités d’affaires pour les investisseurs tchèques, notamment dans les domaines de l’industrie, de l’énergie solaire et éolienne, du tourisme, de l’agriculture, de la pêche, de la logistique, des technologies de l’information et de la communication, du commerce et des zones industrielles, indique un communiqué de l’ambassade parvenu à la MAP.

Il a aussi évoqué les investissements et l’expertise du Maroc dans de nombreux pays africains, tout en rappelant les multiples accords de libre-échange conclus par le Maroc avec un certain nombre de pays et d’organisations régionales.

Le diplomate marocain a également mis en exergue le rôle de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations chargée de centraliser les activités de promotion des investissements et de créer des zones franches industrielles dans les 12 régions du pays, ajoute le communiqué.

L’Ambassade du Royaume du Maroc à Prague dispose, par ailleurs dans le cadre de ce salon tchèque de l’export, d’un stand dans lequel sont exposés des articles de l’artisanat marocain, des produits à base d’huile d'argan et de la documentation sur les opportunités d’investissements au Maroc ainsi que des brochures touristiques, fait savoir le communiqué qui indique que le stand marocain a été visité par le vice-ministre tchèque des Affaires étrangères, Martin Tlapa.