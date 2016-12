Le Maroc officiel tient à sa peine de mort

Le Maroc s’est abstenu pour la sixième fois lors du vote de la résolution onusienne relative au Moratoire universel sur les exécutions capitales le 19 décembre 2016. Il a adopté la même position successivement en 2007, 2008, 2010, 2012 et 2014.

La Coalition marocaine contre la peine de mort qui fait une campagne de plaidoyer auprès des responsables marocains et des formations politiques tels l’USFP, le PPS et le PAM a vivement réagi contre la position du Maroc. «C’est un choix anticonstitutionnel», avait-elle martelé dans un communiqué de presse tout en faisant allusion à l’article 20 de la Constitution qui consacre le droit à la vie comme le droit premier de tout être humain. Elle avait même qualifié la position du Maroc de «négative», de «timide» et d’«offense au bilan de la lutte de longue date du mouvement des associations des droits de l’Homme au Maroc». Et de conclure: «Notre pays a, malheureusement, décidé de s’abstenir sans prendre compte des revendications de la Coalition marocaine contre la peine de mort, du Réseau des parlementaires marocains contre la peine de mort, du Réseau des avocats contre cette même peine, ainsi que des revendications de plusieurs associations défendant les droits de l’Homme et des partis politiques démocratiques».