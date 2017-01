Le Maroc octroie 100 bourses d'études aux étudiants jamaïcains

Les étudiants jamaïcains bénéficieront d'environ 100 bourses d'études marocaines offertes chaque année, dans le cadre de la consolidation des liens de coopération entre les deux pays, rapporte, samedi, le journal jamaïcain +Jamaica Observer+.

Le Royaume et la Jamaïque avaient signé, l'année dernière, un accord de coopération permettant aux étudiants jamaïcains de poursuivre leurs études au sein de diverses institutions académiques marocaines, rappelle le journal, qui cite la ministre jamaïcaine des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Kamina Johnson Smith.

Des cadres jamaïcains bénéficieront également, en vertu de cet accord, de stages de formation et de perfectionnement professionnels de courte durée au Maroc, a précisé Mme Johnson Smith, qui a relevé que son ministère est en phase d'identifier les filières d'études et de formations appropriées.

L’accord avec le Maroc "nous permettra de nous assurer que les programmes de formation sont en adéquation avec les objectifs et les plans de développement de notre pays", a souligné la responsable jamaïcaine.

Le Royaume apportera, par ailleurs, un soutien technique important aux laboratoires d'analyse des sols jamaïcains, ainsi qu’aux installations de développement des systèmes d'irrigation, a-t-elle fait savoir, ajoutant que les autorités marocaines mettront à la disposition de leurs homologues jamaïcaines leurs expertises en matière d’utilisation des équipements et des systèmes agricoles.