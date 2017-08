Le Maroc invité d'honneur du 2ème Salon international de l'habitat de Dakar

Le Maroc sera l'invité d'honneur de la deuxième édition du Salon international de l'habitat de Dakar "SEN Habitat Dakar", prévue du 10 au 12 octobre prochain, apprend-on lundi auprès des organisateurs.

Organisé par le ministère sénégalais du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie sous le thème "L'habitat social dans le contexte du nouvel agenda urbain: quels leviers d'accélération?", cet évènement sera marqué par la mise en place d'un salon commercial d'une durée de trois jours et la tenue d'une conférence technique avec des ateliers et des débats d'experts, de rencontres d'affaires et de visites de sites, indique un communiqué des organisateurs.

D'après la même source, rapporte la MAP, le SEN Habitat Dakar 2017 constitue une occasion pour débattre des problématiques essentielles dans le domaine de l'habitat en Afrique de l'Ouest, promouvoir les différents produits et services au Sénégal et en Afrique, identifier les opportunités dans le secteur de l’habitat en Afrique, lancer une nouvelle marque ou un nouveau produit auprès d’un large public cible et nouer des liens avec les décideurs clés des secteurs privé et public de l’habitat en Afrique de l’Ouest.

Il permettra également pour les participants de trouver de nouveaux distributeurs et de découvrir les dernières tendances et innovations sur les marchés internationaux de l’habitat.

Une réunion de haut niveau des ministres africains de l'Habitat est au programme de ce salon, relève le communiqué, notant que des prix vont récompenser l’excellence dans les domaines de la conception, de l’innovation, de la durabilité et de l’originalité touchant à l’habitat.

L'édition de 2016 avait drainé pas moins de 1.500 visiteurs et a été marquée par la participation de 59 exposants et de 210 délégués en provenance de 16 pays, rappelle le document.